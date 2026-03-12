Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El mensaje de la reina Letizia a los periodistas: "La IA lo tiene complicado"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El mensaje de la reina Letizia a los periodistas: "La IA lo tiene complicado"

Letizia habló sobre el periodismo en la clausura la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La reina Letizia en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional
La reina Letizia en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo InternacionalChema Clares

Un día después de que la reina Letizia cumpliera con tres audiencias en La Zarzuela y acudiera a la capilla ardiente de Raúl del Pozo en Madrid, se desplazó a Alcalá de Henares para la clausura la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional.

Y la reina, que dejó el periodismo para casarse con Felipe VI y entrar en la familia real, siempre encantada de participar en actos relacionados relacionados con el oficio que tanto le gustaba. Así, se mostró feliz de poder reunirse con los estudiantes en el Patio del Colegio Mayor de San Ildefonso Colegio Mayor de San Ildefonso, con los que estuvo charlando.

La reina Letizia con los estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional
  La reina Letizia con los estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo InternacionalCasa de S.M. el Rey

Antes de todo eso ofreció un discurso para abrir el acto. La reina ofreció unas palabras que hablaron sobre el reporterismo internacional o los desafíos de la profesión que hace ya tiempo que no pasa por su mejor momento y donde mencionó a un referente para todo periodista: Ryszard Kapuściński.

El discurso de la reina ante los estudiantes

"Vamos a suponer que estáis ya con un trabajo estupendo, bien remunerado, y que el medio de comunicación en el que trabajáis decide invertir recursos y os manda, por ejemplo, a Jartum a explicarle al mundo qué está pasando para que más de 11 millones de personas se hayan desplazado en aquella guerra", comenzó Letizia.

La reina Letizia felicita a una de las estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional
  La reina Letizia felicita a una de las estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo InternacionalGTRES

"Vamos a pensar que se vuelve loco este medio de comunicación y que decide que en vez de unos días, que hay que estar allí por lo menos tres o cuatro meses. Y como sois jóvenes con ganas y habéis atendido muy bien a las explicaciones del máster, pues preparáis el viaje con un gran equipaje intelectual, hacéis contactos, os documentáis bien y os presentáis en el terreno para, en palabras de Kapuściński, defender a los más débiles y contar su historia", prosiguió.

"Y llegáis allí y os encontráis con personas que sufren, que huyen, personas desamparadas, desesperadas, olvidadas. Y tocáis, veis, sentís su realidad, la masticáis, pero también aplicáis rigor, sensibilidad, presencia, reflexión, porque tenéis tiempo, porque sois honestos y porque entendéis qué es lo que tiene importancia; y es que esas personas se muestren con generosidad ante vosotros y os entreguen un pedazo de su vida", dijo también la reina.

Fue entonces cuando mencionó a la IA y cómo nunca podrá sustituir a los periodistas: "Yo no sé de dónde he leído que probablemente la Inteligencia Artificial pueda sustituirnos en muchas cosas, pero que el reportero que siente lo que otros viven, que es capaz de palpar su realidad, que observa el lenguaje no verbal, que no hace periodismo de tierra quemada con un testimonio detrás de otro sin sentido, que observa y analiza lo que le rodea de forma reposada - ¡con lo rápida que es la IA!- ese reportero valiente y honesto que tiene sensibilidad, inteligencia y capacidad de discernimiento, con ese reportero la IA lo tiene complicado".

Expresó también que "y además se acordará la inteligencia artificial del día después, de cuando se apagan las luces y los grandes acontecimientos y la actualidad decae, pero es ese tiempo en el que se fraguan y se asientan los verdaderos cambios y las transformaciones".

La reina Letizia en su discurso en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional
  La reina Letizia en su discurso en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo InternacionalGTRES

"Bienvenidos a una profesión que se extingue, en palabras de Rosa María Calaf, pero una profesión necesaria y extremadamente valiosa para explicar lo que somos y cómo somos".

"Los cínicos, ya sabéis, no sirven para este oficio. Buenos días y buena suerte", finalizó la reina Letizia, que conoce bien el periodismo porque lo practicó hasta noviembre de 2003 y porque siempre se ha mantenido cerca de él desde entonces.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos