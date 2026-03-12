El mensaje de la reina Letizia a los periodistas: "La IA lo tiene complicado"

La reina Letizia en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional

Un día después de que la reina Letizia cumpliera con tres audiencias en La Zarzuela y acudiera a la capilla ardiente de Raúl del Pozo en Madrid, se desplazó a Alcalá de Henares para la clausura la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional.

Y la reina, que dejó el periodismo para casarse con Felipe VI y entrar en la familia real, siempre encantada de participar en actos relacionados relacionados con el oficio que tanto le gustaba. Así, se mostró feliz de poder reunirse con los estudiantes en el Patio del Colegio Mayor de San Ildefonso Colegio Mayor de San Ildefonso, con los que estuvo charlando.

La reina Letizia con los estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional Casa de S.M. el Rey

Antes de todo eso ofreció un discurso para abrir el acto. La reina ofreció unas palabras que hablaron sobre el reporterismo internacional o los desafíos de la profesión que hace ya tiempo que no pasa por su mejor momento y donde mencionó a un referente para todo periodista: Ryszard Kapuściński.

El discurso de la reina ante los estudiantes

"Vamos a suponer que estáis ya con un trabajo estupendo, bien remunerado, y que el medio de comunicación en el que trabajáis decide invertir recursos y os manda, por ejemplo, a Jartum a explicarle al mundo qué está pasando para que más de 11 millones de personas se hayan desplazado en aquella guerra", comenzó Letizia.

La reina Letizia felicita a una de las estudiantes de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional GTRES

"Vamos a pensar que se vuelve loco este medio de comunicación y que decide que en vez de unos días, que hay que estar allí por lo menos tres o cuatro meses. Y como sois jóvenes con ganas y habéis atendido muy bien a las explicaciones del máster, pues preparáis el viaje con un gran equipaje intelectual, hacéis contactos, os documentáis bien y os presentáis en el terreno para, en palabras de Kapuściński, defender a los más débiles y contar su historia", prosiguió.

"Y llegáis allí y os encontráis con personas que sufren, que huyen, personas desamparadas, desesperadas, olvidadas. Y tocáis, veis, sentís su realidad, la masticáis, pero también aplicáis rigor, sensibilidad, presencia, reflexión, porque tenéis tiempo, porque sois honestos y porque entendéis qué es lo que tiene importancia; y es que esas personas se muestren con generosidad ante vosotros y os entreguen un pedazo de su vida", dijo también la reina.

Fue entonces cuando mencionó a la IA y cómo nunca podrá sustituir a los periodistas: "Yo no sé de dónde he leído que probablemente la Inteligencia Artificial pueda sustituirnos en muchas cosas, pero que el reportero que siente lo que otros viven, que es capaz de palpar su realidad, que observa el lenguaje no verbal, que no hace periodismo de tierra quemada con un testimonio detrás de otro sin sentido, que observa y analiza lo que le rodea de forma reposada - ¡con lo rápida que es la IA!- ese reportero valiente y honesto que tiene sensibilidad, inteligencia y capacidad de discernimiento, con ese reportero la IA lo tiene complicado".

Expresó también que "y además se acordará la inteligencia artificial del día después, de cuando se apagan las luces y los grandes acontecimientos y la actualidad decae, pero es ese tiempo en el que se fraguan y se asientan los verdaderos cambios y las transformaciones".

La reina Letizia en su discurso en la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional GTRES

"Bienvenidos a una profesión que se extingue, en palabras de Rosa María Calaf, pero una profesión necesaria y extremadamente valiosa para explicar lo que somos y cómo somos".

"Los cínicos, ya sabéis, no sirven para este oficio. Buenos días y buena suerte", finalizó la reina Letizia, que conoce bien el periodismo porque lo practicó hasta noviembre de 2003 y porque siempre se ha mantenido cerca de él desde entonces.