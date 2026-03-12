Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La guerra de Irán vuelve a disparar el petróleo a 100 dólares y los expertos avisan: cada conductor europeo pagará 220 euros más este año en gasolina
La guerra de Irán vuelve a disparar el petróleo a 100 dólares y los expertos avisan: cada conductor europeo pagará 220 euros más este año en gasolina

Uno de los efectos más directos de la guerra de Irán es la subida del precio de la gasolina, que afectará a todos los conductores de Europa.

Un hombre joven repostando su coche
Sube el precio de la gasolinaCristina Villar Martin GETTY IMAGES

La guerra de Irán también va a afectar a tu bolsillo, sobre todo si utilizas el coche frecuentemente. El precio del barril se encuentra en los 100 dólares desde comienzos de esta semana, esto supone que los carburantes hayan experimentado su mayor aumento de los últimos 4 años. 

El bloqueo del estrecho de Ormuz provoca que el precio vaya al alza, y nadie sabe con exactitud cuándo se le va a poner solución. En el caso de que la situación se mantenga en el tiempo, los conductores europeos podrían pagar un extra en combustible de 220 euros este año, tal y como indica un informe de Transport & Environment (T&E).

Esto se debe a la dependencia europea de los combustibles fósiles importados. Para llevar a cabo este análisis han tenido en cuenta los datos de 2022, cuando el precio del barril se situó también en los 100 dólares.

"Europa debe priorizar ahora los vehículos eléctricos, las bombas de calor y las energías renovables para garantizar que esto no vuelva a ocurrir", expone el director de T&E, Antony Froggatt.

El precio medio de la gasolina en toda la Unión Europea es de 1,774 euros el litro, mientras que el del diésel se encuentra en 1,861 euros. En España el coste es algo más barato: 1,600 euros por litro en la gasolina y 1,645 euros el diésel, según el boletín petrolero de la UE.

Cuánto te costará la gasolina en España

Teniendo en cuenta los datos, llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta alrededor de 88 euros, mientras que un coche diésel sale por algo más de 90 euros.

El precio podría seguir aumentando las próximas semanas si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz. Esto provocaría un alza de la inflación, que podría ser 25 puntos básicos más alta de lo que se estimaba en el último trimestre de 2026, según un informe de Oxford Economics.

De hecho, la cesta de la compra de los europeos puede encarecerse más que la de los estadounidenses, ya que el shock energético será mayor.

Las empresas petroleras, las grandes beneficiadas

El alza de los precios va a generar importantes beneficios en las compañías petroleras.

En 2022, cuando el coste del barril se encontraba también en los 100 dólares, empresas como Shell, BP o TotalEnergies obtuvieron 200.000 millones de dólares de beneficios.

Los conductores europeos pagaron 55.000 millones de euros adicionales en combustible en 2022. Podrían darse una cifra muy parecida este año, siempre y cuando las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán continúen

