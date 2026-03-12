Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una estadounidense pregunta a los españoles cómo pueden tener un mes de vacaciones y otro estadounidense le da una respuesta insuperable
Una estadounidense pregunta a los españoles cómo pueden tener un mes de vacaciones y otro estadounidense le da una respuesta insuperable 

La clave: no perder tu cordura, tu salud mental ni tu vida.

Un cartel de 'cerrado' en una tienda.Getty Images

Un ciudadano estadounidense, conocido en las redes sociales como @HeartTalks, ha dado una respuesta difícilmente superable a una compatriota suya que se preguntaba cómo pueden tener los europeos en general, y los españoles en particular, un mes de vacaciones al año en el que se llegan incluso a cerrar negocios enteros.

"Pregunta para los españoles o realmente para cualquiera en Europa: ¿Cómo demonios podéis permitiros cerrar durante todo el mes de agosto? Voy andando y veo carteles: cerrado del 1 al 31 de agosto, Joder. ¿Cómo pagáis el alquiler? ¿Cómo costáis vuestro estilo de vida si estáis cerrados?", se pregunta la mujer.

La usuaria especifica que en Estados Unidos "nunca verás carteles en la ventana que digan que cerramos un mes". Ni siquiera una semana, porque nosotros tenemos que pagar el alquiler. ¿Cómo os lo permitís? Es que no lo entiendo, quizá soy demasiado estadounidense", deja caer.

"Como estadounidense, es una locura"

En su respuesta, @HeartTalks señala la clave de todo, que es en su opinión la muy diferente forma de ver la vida y el trabajo en Europa y en Estados Unidos: "Estoy un poco de acuerdo con ella. Es algo tan ajeno para un estadounidense que es imposible entenderlo. Como estadounidense, es una locura pensar que puedes cerrar un negocio durante un mes entero, ¿verdad?".

"Estamos muy acostumbrados a una rutina agotadora, ya seas el dueño del negocio o un empleado. Tienes que darle duro, cada día tiene que ser productivo, ganar dinero, todo es caro, así que tienes que ganar dinero para sobrevivir", explica.

El estadounidense subraya que, en realidad, todo se "trata de un equilibrio": "Quiero decir, aquí te puede ir muy bien, claro, pero tienes que esforzarte tanto que a veces se apodera de tu vida. Así que el hecho de que puedas cerrar un mes... eso no se le pasa a nadie por la cabeza aquí, ni siquiera tiene sentido".

"No puedes dejar que el trabajo y los negocios te consuman"

"Pero, si te paras a pensar, y lo miras desde una perspectiva lógica, está bien. Creo que es genial que puedas tomarte un mes entero de vacaciones porque se trata de un equilibrio. No puedes dejar que el trabajo y los negocios te consuman. Solo se vive una vez y hay que encontrar un equilibrio", insiste.

Por eso, dice que admira "el hecho de que algunas culturas o países hagan esto": "Creo que es muy guay, saludable. Creo que tienes que esforzarte por hacerlo bien, sí, sobre todo si eres el dueño de un negocio, pero no debería ser a costa de perder tu cordura, tu salud mental, tu vida. Tienes que encontrar un equilibrio". 

Soy subdirector en El HuffPost España.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

