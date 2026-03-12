Una estadounidense pregunta a los españoles cómo pueden tener un mes de vacaciones y otro estadounidense le da una respuesta insuperable 

Un ciudadano estadounidense, conocido en las redes sociales como @HeartTalks, ha dado una respuesta difícilmente superable a una compatriota suya que se preguntaba cómo pueden tener los europeos en general, y los españoles en particular, un mes de vacaciones al año en el que se llegan incluso a cerrar negocios enteros.

"Pregunta para los españoles o realmente para cualquiera en Europa: ¿Cómo demonios podéis permitiros cerrar durante todo el mes de agosto? Voy andando y veo carteles: cerrado del 1 al 31 de agosto, Joder. ¿Cómo pagáis el alquiler? ¿Cómo costáis vuestro estilo de vida si estáis cerrados?", se pregunta la mujer.

La usuaria especifica que en Estados Unidos "nunca verás carteles en la ventana que digan que cerramos un mes". Ni siquiera una semana, porque nosotros tenemos que pagar el alquiler. ¿Cómo os lo permitís? Es que no lo entiendo, quizá soy demasiado estadounidense", deja caer.

"Como estadounidense, es una locura"

En su respuesta, @HeartTalks señala la clave de todo, que es en su opinión la muy diferente forma de ver la vida y el trabajo en Europa y en Estados Unidos: "Estoy un poco de acuerdo con ella. Es algo tan ajeno para un estadounidense que es imposible entenderlo. Como estadounidense, es una locura pensar que puedes cerrar un negocio durante un mes entero, ¿verdad?".

"Estamos muy acostumbrados a una rutina agotadora, ya seas el dueño del negocio o un empleado. Tienes que darle duro, cada día tiene que ser productivo, ganar dinero, todo es caro, así que tienes que ganar dinero para sobrevivir", explica.

El estadounidense subraya que, en realidad, todo se "trata de un equilibrio": "Quiero decir, aquí te puede ir muy bien, claro, pero tienes que esforzarte tanto que a veces se apodera de tu vida. Así que el hecho de que puedas cerrar un mes... eso no se le pasa a nadie por la cabeza aquí, ni siquiera tiene sentido".

"No puedes dejar que el trabajo y los negocios te consuman"

"Pero, si te paras a pensar, y lo miras desde una perspectiva lógica, está bien. Creo que es genial que puedas tomarte un mes entero de vacaciones porque se trata de un equilibrio. No puedes dejar que el trabajo y los negocios te consuman. Solo se vive una vez y hay que encontrar un equilibrio", insiste.

Por eso, dice que admira "el hecho de que algunas culturas o países hagan esto": "Creo que es muy guay, saludable. Creo que tienes que esforzarte por hacerlo bien, sí, sobre todo si eres el dueño de un negocio, pero no debería ser a costa de perder tu cordura, tu salud mental, tu vida. Tienes que encontrar un equilibrio".