Malas noticias para golosos: el cacao y el azúcar bajarán de precio, pero no a tiempo para las torrijas de Semana Santa

Son varios los productos que han empujado el alza de la cesta de la compra en los últimos meses. Productos básicos para el desayuno, como el cacao o el café, vieron precios disparados en 2025. Sequías, aranceles, enfermedades: esa es la tormenta perfecta que ha presionado el bolsillo de los consumidores, y que puede llevar a que una de las mayores tradiciones de Semana Santa la notes más en el bolsillo este año.

Se trata de un dulce que algunos quieren desestacionalizar, aun con el riesgo de que se "gentrifiquen". Las torrijas son uno de los postres más típicos en esta época del año y sus ingredientes son básicos. Huevos, azúcar, pan y aceite. Los primeros subieron más de un 20% el año pasado, y la razón iba más allá de la famosa gripe aviar. En EEUU parece que el precio de este básico empieza a caer en los lineales. En España, a la espera.

El azúcar, mientras tanto, cayó el año pasado. Su precio fue un factor deflacionista en la cesta de la compra. Sin embargo, no todo lo que se está desplomando en los mercados internacionales lo estarán notando los consumidores. Y esto no sucederá, además, a corto plazo.

Por último, el café y el cacao apretaron más los bolsillos de los consumidores en todo el planeta. La razón supera a las fronteras españolas: los problemas en los cultivos por las sequías en Brasil son uno de los factores que explican por qué estos esenciales en los desayunos de muchos españoles han ido incrementando sus precios tanto en la cocina como en los bares estos meses.

Ahora hay noticias que invitan a un optimismo moderado. En los mercados internacionales se da por descontado que el precio del azúcar seguirá desplomándose y además el del cacao bajará. Hay un pero. No lo notarás esta Semana Santa.

Por qué esta bajada de precios en cacao y azúcar no la verás pronto

Lale Akoner, analista de Mercados de eToro, ha sido tajante en un comentario que ha remitido a los medios. "La caída de precios del cacao y del azúcar no se traducirá en un dulce alivio para los bolsillos de los consumidores esta Semana Santa". ¿Por qué?

El cacao registró máximos históricos el año pasado, y desde ellos ya ha caído más del 60%. El azúcar, entre tanto, ha tocado sus mínimos de estos últimos años. ¿En qué se traduce todo esto para el bolsillo? De momento, en poco.

"El cacao alcanzó máximos sin precedentes en 2025 debido a las malas cosechas por condiciones climáticas extremas", recuerda Akoner. Pero "la mejora de las cosechas en lo que va de año está provocando que los mercados fijen precios más bajos para los futuros del cacao, con una caída del 54% en el último año".

El azúcar, por su parte, sigue cayendo, y lo curioso es que la razón no se limita únicamente a su producción y oferta. También a la demanda: "La caída de los precios se debe en parte al consumo de medicamentos para bajar de peso como Ozempic y Wegovy, que suprimen el apetito y parecen reducir la demanda de alimentos azucarados en algunos mercados".

"Pero incluso si los precios del azúcar y del cacao caen en general, los ahorros tardan en llegar a los consumidores. A pesar de la reciente caída, los fabricantes de chocolate siguen agotando los inventarios que adquirieron cuando los precios eran mucho más altos", continúa Akoner.

Vuelven los trucos para no bajar los precios

La analista Lale Akoner también explica que "en lugar de recortar precios", muchos productores recurrirán a un viejo truco que muchos ya conocen. Las barritas de chocolate serán más pequeñas, sus envases más grandes, y el precio el mismo. La famosa reduflación.

Todo en un momento en el que los elevados precios han puesto a prueba "la fidelidad al chocolate". "Para los inversores, el mercado del chocolate es un recordatorio de que los ciclos de las materias primas, la inflación al consumo y las tendencias de la demanda rara vez se mueven sincronía. La volatilidad del cacao pone de relieve la fragilidad de las cadenas de suministro agrícolas, concentradas en pocas regiones y más expuestas a las presiones climáticas".