Valentina Bianchi, psicóloga: "El pensamiento espontáneo es el principal motor del malestar emocional"
Estilo de vida

Valentina Bianchi, psicóloga: "El pensamiento espontáneo es el principal motor del malestar emocional"

Las personas cuentan con un promedio de diez secretos o pensamientos "oscuros" que, en caso de pensarlos de forma obsesiva, pueden terminar convirtiendose en una carga para ellas. 

Cada persona tiene 10 secretos oscuros de promedio. Y, pensar demasiado en ellos podría provocar sentimientos negativos como la "vergüenza" o la "culpa". Así lo recoge la psicóloga Valentina Bianchi, clínica de la Universidad de Melbourne, quien ha realizado un estudio con la participación de 240 personas.  

Según su investigación, en la que los participantes escribían en un diario sus secretos durante dos semanas, las personas contaban con un promedio de diez secretos oscuros. Aunque eso no fue lo único que reveló la investigación. 

Los investigadores también detectaron que aquellos secretos que estaban vinculados con sentimientos negativos solían aparecer en el pensamiento de los participantes de forma recurrente de forma espontanea, en vez de conscientemente. 

"En la vida cotidiana, las personas piensan en sus secretos de forma espontánea con mucha más frecuencia que intencionada, y esta divagación involuntaria de la mente es la principal causa de su angustia emocional", señala la investigación, que apunta a un círculo vicioso. 

"Los sentimientos negativos aumentan la probabilidad de pensar espontáneamente en un secreto, y estos pensamientos espontáneos, a su vez, refuerzan los sentimientos negativos y los perpetúan durante horas", agrega. "El pensamiento espontáneo es el principal motor del malestar emocional". 

La diferencia entre el pensamiento consciente y el inconsciente es que en este último ejemplo las ideas y pensamientos aparecen de forma repenetina y espontánea, sin que el individuo lo haya buscado intencionalmente. Esta divagación, a su vez, se encuentra relacionada con las emociones negativas y con una peor salud mental. 

"Cuando los pensamientos sobre secretos vienen espontáneamente a la mente, generalmente son preocupaciones o inquietudes sobre el secreto, y cuando las personas piensan conscientemente en sus secretos, generalmente es para soñar o fantasear", concluye finalmente el estudio.

Una posible solución para contrarrestar estos pensamientos negativos que nos pueden venir a la cabeza de forma involuntatia o inconscientemente (conocido popularmente como pensamientos intrusivos) es concentrarse en otra actividad, como hacer deporte por ejemplo, o centrarse en un estímulo, como la respiración. 

Otro consejo es no obsesionarse con dichos secretos o pensamientos, aceptarlos, cambiar el foco, y prácticar técnicas de relajación y pensamiento consciente como el mindfuness, lo cual puede servir de ayuda para luchar contra la ansiedad. También puede servir de ayuda mantener buenos hábitos como practicar deporte. 

