Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El icónico actor Robert Redford ha fallecido a los 89, según ha informado The New York Times tras confirmarlo a través de un comunicado por su agencia de comunicación a través de Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Según han detallado, ha fallecido en su domicilio en Utah (EEUU) mientras dormía, sin especificar una causa concreta.

Redford, calificado en numerosas ocasiones por la industria como un seductor junto a nombres como Paul Newman, era uno de los rostros más icónicos de una era en Hollywood. Entre las cintas más destacadas de su amplia filmografía destacan El golpe, Todos los hombres del presidente o Memorias de África, que protagonizó junto a Meryl Streep.

Además de su amplia carrera cinematográfica, Redford luchó activamente por las causas ambientales siendo fideicomisario del NRDC y cofundador del Centro Redford, una organización dedicada a la protección del medio ambiente o firmando numerosos manifiestos dirigidos a los principales líderes políticos para tomar conciencia por el cambio climático.

Redford fue también un soporte fundamental para el cine independiente estadounidense fundando el Instituto Sundance en 1980 y creando una escuela para jóvenes cineastas promoviendo así las nuevas voces en Hollywood.

Ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, su filmografía incluye otros muchos títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino' (1969), El candidato (1972), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) o Gente corriente (1980), la que fue su ópera prima como director y por la que ganó los Oscar a Mejor película y Mejor dirección.