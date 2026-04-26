Muere Adolfo Aristarain, el director que unió el cine argentino y español con historias incómodas y humanas

El director Adolfo Aristarain, en el centro, durante la presentación de una de sus películas.

El cine pierde a una de sus figuras más reconocibles. Adolfo Aristarain ha muerto este domingo a los 82 años, según han confirmado fuentes de su entorno a El País. Su fallecimiento llega apenas dos años después de su última aparición pública, cuando recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine española en 2024.

“Lo mío siempre fue divertirme haciendo cine”, decía entonces. Esa frase resume una trayectoria marcada por la independencia, el compromiso y una forma muy personal de contar historias.

Un cineasta clave durante la dictadura argentina

Aristarain fue uno de los directores que mejor retrató la realidad política y social de Argentina en momentos críticos. Su película Tiempo de revancha (1981) se rodó en plena dictadura militar y se convirtió en un referente del cine de denuncia.

La cinta abordaba el abuso de poder en el mundo laboral y lo hacía con un lenguaje directo, sin rodeos. Fue una de las primeras obras que, desde dentro del sistema, cuestionaban el clima de represión del país.

A partir de ahí, consolidó una filmografía centrada en personajes complejos, conflictos morales y diálogos que huían del artificio.