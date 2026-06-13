Óscar Roset, cirujano vascular, alerta sobre la pesadez de piernas: "El cuerpo castiga lo que no se mueve y premia lo que activas cada día"

La sensación de piernas pesadas, la hinchazón al final del día o el cansancio constante son molestias muy frecuentes especialmente entre quienes pasan muchas horas sentados o de pie. Ante esta situación, el cirujano vascular Óscar Roset Balada ha compartido una serie de recomendaciones basadas en algo tan simple como el movimiento diario.

"Si tienes pesadez de piernas o hinchazón, estos son cuatro ejercicios esenciales para tu rutina diaria", explica el especialista. Lo mejor, según destaca, es que no requieren material, gimnasio ni una gran condición física. "Son tan simples que no hay excusa para no hacerlos", asegura.

La importancia de activar la "bomba muscular"

Roset recuerda que muchas personas sufren síntomas como tensión, edema o sensación de pesadez sin ser plenamente conscientes de que el sedentarismo puede estar detrás del problema. "Si pasas muchas horas de pie o sentado, o te mueves poco, tus piernas lo notan", señala.

Una persona trabajando de pie Getty Images

El motivo está relacionado con el papel que desempeña la musculatura en la circulación. Según explica el experto los músculos no solo sirven para caminar o realizar actividad física, sino que también funcionan como una auténtica bomba que ayuda a impulsar la sangre de regreso al corazón y favorece el drenaje de líquidos.

"Una buena tonificación de la musculatura es esencial para favorecer el retorno venoso y también el drenaje linfático", afirma. Por ello, incorporar pequeños ejercicios a la rutina diaria puede marcar una diferencia importante en la salud vascular.

Los cuatro ejercicios que recomienda el especialista

La primera propuesta consiste en realizar movimientos de punta y talón. El ejercicio consiste en elevarse sobre las puntas de los pies y después apoyar los talones de forma alterna. Roset recomienda completar tres series de veinte repeticiones.

Mujer en el gimnasio, ejercicio y zapatos Getty Images

El segundo ejercicio es la marcha en el sitio. Basta con levantar las rodillas alternativamente hasta donde resulte cómodo. También aconseja realizar tres series de veinte movimientos.

La tercera opción está pensada para realizar sentado o tumbado, con las piernas estiradas. Consiste en hacer flexión y extensión de los pies, moviendo los tobillos hacia delante y hacia atrás. De nuevo, la recomendación es completar tres ciclos de veinte repeticiones.

Por último, el especialista destaca la elevación de piernas, uno de los ejercicios más conocidos para favorecer el retorno venoso. La propuesta consiste en tumbarse y apoyar las piernas en una pared durante entre cinco y diez minutos, realizando además movimientos de flexión y extensión de los tobillos.

Una persona tumbada con las piernas en una pared Getty Images

Cuándo consultar a un especialista

Aunque estos ejercicios pueden ayudar a aliviar molestias leves y mejorar la circulación, no sustituyen una valoración médica cuando los síntomas persisten. "Si tienes síntomas persistentes, hinchazón o varices, merece la pena una valoración por un cirujano vascular", aconseja.

El experto insiste en que el movimiento diario es una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud de las piernas y prevenir problemas circulatorios. "No subestimes estos ejercicios. Una buena musculatura ayuda al retorno venoso y linfático, porque el cuerpo castiga lo que no se mueve y premia lo que activas cada día".