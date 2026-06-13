Magdalena Perello, cardiologa, explica cuál es la mejor verdura para el corazón: "La tienes en casa, es barata y podría ayudar a bajar la presión arterial"

Si estas buscando alimentos beneficiosos para tu salud cardiovascular, podrías pensar que tienen que ser productos exóticos o considerados "superalimentos". Sin embargo, una de las opciones más interesantes podría estar en cualquier cocina ya que, además de ser económica, es muy versátil.

Se trata de la cebolla, una verdura que, según explica la cardióloga Magdalena Perello en uno de sus vídeos publicados en su cuenta de TikTok @magdalena.perello, contiene compuestos naturales con efectos muy positivos sobre el corazón.

La especialista señala que este alimento contiene un antioxidante natural llamado quercetina, un compuesto vegetal que ha despertado un gran interés científico por sus posibles efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular.

Una persona cortando cebolla morada Getty Images

El compuesto que más interesa a los investigadores

La cardióloga explica que la quercetina posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según indica, este compuesto podría ayudar a disminuir la presión arterial, reducir el colesterol y combatir la inflamación, tres factores estrechamente relacionados con el riesgo cardiovascular.

De hecho, diversos estudios han investigado el papel de este elemento en la salud del corazón y de los vasos sanguíneos, aunque los resultados deben interpretarse dentro del contexto de una alimentación saludable y un estilo de vida adecuado.

Reducción de la presión arterial

Perelló hace referencia a investigaciones que han analizado el efecto de la cebolla sobre algunos marcadores cardiovasculares. Según explica, un estudio encontró que el consumo de cebolla se asoció con una disminución de la presión arterial de hasta seis puntos en determinados participantes.

Varias cebollas y ajos Getty Images

Asimismo, menciona otra investigación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP) —ahora conocido como Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP)—, donde el consumo de cebolla roja cruda se relacionó con una reducción de los niveles de colesterol. Aunque estos resultados son prometedores, no significa que la cebolla funcione como un tratamiento médico por sí sola, por lo que deben interpretarse junto con las recomendaciones sanitarias habituales.

El corazón depende de un conjunto de hábitos

Además de la quercetina, la cebolla aporta fibra, potasio y diversas vitaminas, nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada. Su bajo aporte calórico y su versatilidad hacen que pueda incorporarse fácilmente a ensaladas, guisos, salteados o cremas. La especialista destaca precisamente que es un alimento accesible, económico y presente durante todo el año en la mayoría de los hogares.

Sin embargo, los expertos recuerdan que ningún alimento aislado puede prevenir por sí mismo las enfermedades cardiovasculares. Esto se debe a que la salud del corazón depende de un patrón de alimentación equilibrado, mantener una actividad física regular, un descanso adecuado y, por supuesto, controlar los factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes o el tabaquismo.