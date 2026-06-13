José Manuel Felices, doctor en Medicina, desmonta el mito del colágeno: "El hidrolizado sí se absorbe y puede ayudar a la piel y las articulaciones" 

El colágeno se ha convertido en uno de los suplementos más populares de los últimos años. Promete una piel más joven, articulaciones más sanas y un efecto antiedad que ha conquistado a millones de consumidores. Pero, el doctor en Medicina José Manuel Felices ha advertido a través de sus redes sociales (@doctorfelices) que no es un producto milagroso, aunque sí tiene efectos beneficiosos.

Según explica el especialista, una de las dudas más frecuentes es si el colágeno ingerido llega realmente al organismo o si el estómago lo descompone hasta hacerlo inútil. Su respuesta ha sido que "el hidrolizado sí se absorbe y te da los ladrillos exactos que tu cuerpo necesita para reconstruir piel y cartílago".

El colágeno hidrolizado sí puede aportar beneficios

Felices señala que el colágeno hidrolizado está formado por fragmentos más pequeños que facilitan su absorción. Estos péptidos y aminoácidos sirven como materia prima para que el organismo sintetice sus propios tejidos. Entre los posibles beneficios destaca una mejora de la elasticidad y de la hidratación de la piel.

Colágeno marino. AGENCIAS

No obstante, también advierte de que este tipo de cambios son difíciles de valorar a simple vista. "Yo te miro y no sé decirte si tienes la piel más elástica", explica, poniendo el foco en que muchas veces los resultados son modestos y no producen transformaciones espectaculares.

También puede aliviar el dolor articular

Otro de los ámbitos donde más se comercializa el colágeno es el cuidado de las articulaciones, especialmente las rodillas. Según el doctor, la evidencia científica apunta a que puede contribuir a mejorar la función articular y reducir el dolor. Sin embargo, insiste en que la reducción media del dolor observada en algunos estudios equivale aproximadamente a 1,36 puntos en una escala del 0 al 10.

En términos prácticos, una persona que valore su dolor con un 8 podría experimentar una disminución hasta alrededor de un 6,6, una mejoría que existe pero que está lejos de eliminar completamente las molestias.

Colágeno hidrolizado Getty Images

¿Es imprescindible comprar suplementos?

Para Felices, esa ligera reducción del dolor puede convertirse en una ventaja importante si sirve para retomar la actividad física. Según explica, aprovechar esa mejoría para realizar entrenamiento de fuerza o ejercicio supervisado puede tener un impacto mucho mayor sobre la salud de las articulaciones que confiar únicamente en el suplemento.

José Manuel Felices recuerda que, desde un punto de vista fisiológico, el organismo puede obtener componentes similares a través de la alimentación. De hecho, afirma que beber un caldo elaborado con huesos puede aportar esos mismos "ladrillos" necesarios para el organismo. Además, aconseja añadir un chorrito de limón, ya que la vitamina C participa en la formación del colágeno y favorece este proceso biológico.