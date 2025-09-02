Nacho Cano defiende el nombre de su musical tras ser impugnado ante la UE por la isla: "Ibiza es patrimonio de todos" 

Bajo el nombre de Ibiza Paradise, el nuevo espectáculo musical de Nacho Cano está en el centro de la polémica. Después de los litigios judiciales por la situación de los becarios de Malinche, que finalmente acabó con la Inspección de Trabajo declarando que no eran trabajadores del espectáculo y el archivo de la causa, ahora el Consell de Ibiza ha impugnado el nombre de su nuevo show, registrado como marca en Europa.

La máxima institución insular, según apuntó entonces EFE, tiene por norma impugnar las marcas que tengan Ibiza como nombre, y la última de ellas ha sido sobre las marcas Ibiza Paradise e Ibiza Paradise by Nacho Cano. La resolución se prevé para el mes de septiembre, lo que podría paralizar el estreno previsto para el día 12 en los Cines Callao de Madrid.

Este lunes, Cano ha defendido el título ante los medios y ha asegurado que Ibiza Paradise es una marca registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el número 01921391, desde el 18 de diciembre de 2024.

"En España existen aproximadamente 809 denominaciones comerciales que incluyen 'Ibiza', registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas; además la EUIPO reconoce 232 con ese vocablo. Intentar censurarlo no es solo injusto, sino un ataque a lo que la isla representa: diversión, libertad, música y creatividad", ha añadido.

Además, ha recalcado que sin tener ningún afán comercial ni dañino para la isla, se usa de forma descriptiva tanto de ella como de su capital y que su representación "no es patrimonio de nadie": "Ibiza es patrimonio de todos".

Asimismo, Cano, que define en su sinopsis como una “sensorial única” que evoca el espíritu y la esencia hippie de Ibiza de los años 70. "Lejos de perjudicarla, la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", ha señalado.

El músico excomponente de Mecano, además, ya estrenó el pasado verano en un espectáculo similar en la isla bajo el título de Ibiza Hippie Heaven, en el Teatro Pereyra Ibiza.

"Ibiza Paradise by Nacho Cano es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... Ibiza Paradise by Nacho Cano no es una marca privada que se esconde. Es un homenaje abierto, una celebración colectiva y un embajador artístico", ha señalado.

Este nuevo espectáculo, de dos horas de duración, combina cena y un espectáculo en vivo bajo la esencia de la Ibiza de los años 70, según se puede leer en su web. Viernes y sábado contará con dos sesiones cada día y el domingo una única sesión. Las entradas oscilan entre 25 euros de la segunda planta y los 81 y 91 euros con las distintas opciones de menú de la planta de abajo.