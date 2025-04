Raphael vuelve a los escenarios: "Puedo deciros que me encuentro muy bien"

El pasado diciembre, Raphael fue ingresado tras sufrir un problema de salud mientras grababa La revuelta. Semanas después, el artista y su familia confirmaban que el cantante tenía un linfoma cerebral y en estos últimos meses ha estado centrado en su recuperación.

Ahora, el propio Raphael ha querido explicar cómo se encuentra, mandar un mensaje agradeciendo todo el cariño recibido en los últimos meses a través de un mensaje en sus redes sociales y confirmar que retomará su agenda el próximo 15 de junio.

"Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", ha asegurado el artista, de 81 años.

Esa recuperación ha hecho que el cantante se vea con fuerzas de retomar sus compromisos profesionales en junio. "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", ha anunciado el cantante.

Según la agenda que aparece en su página web, ese día Raphael tiene planificado un concierto en el Teatro Romano de Mérida, que ha confirmado la agencia de representación del artista a la agencia EFE.

Además, Raphael ha querido aprovechar el mensaje para dar las gracias a su familia por "su amor incondicional" y "al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares".

El artista también ha tenido palabras de agradecimiento para sus "amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación", además de para su público incondicional. "Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido", ha agradecido el cantante.