Jerónimo, experto farmacéutico, sobre cómo proteger los labios del frío: "Hay una planta especialmente potente, 'la sangre de dragón"

La llegada del invierno puede traer consigo una serie de desafíos para la piel. Una de las zonas más vulnerables: los labios. En esta época del año, se secan, se agrietan e incluso pueden desarrollar heridas o herpes. Para prevenir estos problemas, es importante cuidar con mimo esta parte sensible, y, en declaraciones al diario Ok Diario, Jerónimo Ors, experto farmacéutico, tiene la solución.

En su entrevista, el profesional destaca algunos ingredientes naturales que son "esenciales" para la protección de los labios. Entre ellos sugiere la manteca de karité, el aceite de rosa mosqueta y la planta conocida como "sangre de dragón".

Manteca de Karité

Tal y como el profesional reza en el medio de comunicación, esta sustancia es uno de los ingredientes más recomendados para la hidratación de la piel, "especialmente para las zonas más delicadas, como los labios". "Su composición rica en ácidos grasos y vitaminas (principalmente A y E) la convierte en un excelente hidratante y reparador de la piel seca".

Su contacto con las zonas sensibles, como los labios, actúa como una barrera protectora frente a "agresiones externas", "evitando la humedad de la piel". Asimismo, se asegura que tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a calmar la irritación y el enrojecimiento de los labios.

Aceite de rosa mosqueta

El experto asegura que el aceite de rosa mosqueta es un ingrediente "muy eficiente" para evitar que los labios se agrieten. La sustancia se extrae de las semillas de la rosa canina y "es famosa por sus propiedades regeneradoras y cicatrizantes". Está repleto de ácidos grasos esenciales, como el omega-3 y omega-6, que ayudan a restaurar la barrera lipídica de la piel y a promover la hidratación profunda. Asimismo, es especialmente popular por su capacidad para reparar la piel dañada, con cicatrices o manchas.

Sangre de dragón

Aunque pocos conozcan esta sustancia proveniente de los árboles tropicales de la familia Daemonorops, tiene mucha efectividad. Según el medio de comunicación, la resina se ha utilizado durante siglos en diversas culturas por sus propiedades curativas y protectoras. Unos beneficios que también sirven para el área de los labios. "Si presentan grietas profundas o heridas causadas por el frío, la sangre de dragón puede acelerar el proceso de recuperación, ayudando a prevenir infecciones".

Otros consejos

Más allá de los productos cosméticos, en la publicación se exponen algunas sugerencias para mantener saludables los labios.

Hidratación constante.

Evitar lamerse los labios.

Exfoliar suavemente.

Usar productos con filtro solar.