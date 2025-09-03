'Romería', 'Sirat' y 'Sorda', películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 

Romería, Sirat y Sorda son las películas preseleccionadas para representar a España en la categoría de Mejor película internacional en la 98ª edición de los Oscar, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Los actores Emma Suárez y Juan Diego Botto han sido los encargados de anunciar la lista de candidatos de la Academia de Cine en un acto esta mañana y la candidata definitiva que luchará por la nominación al Oscar se conocerá el próximo 17 de septiembre.

Romería, de Carla Simón, es el cierre de la trilogía familiar de la directora catalana, que ahonda en la historia de sus padres y en cómo se conocieron, además de retratar a la generación de jóvenes de los 80 y los estragos que causaron la heroína y el sida. La película se presentó en el Festival de Cannes y llega este viernes a los cines.

En el certamen francés se presentó también Sirat, que recibió el Premio del Jurado y el reconocimiento a la mejor banda sonora. La nueva película de Óliver Laxe narra el viaje de un padre que termina siendo acogido por un grupo de raveros junto a su hijo, mientras intenta encontrar a su hija mayor.

Sorda es la ópera prima de Eva Libertad y afronta los desafíos de una pareja que acaba de tener un hijo por las diferencias y encuentros entre los mundos sordo y oyente. Se trata del primer largometraje protagonizado por una actriz sorda, Miriam Garlo, y parte del corto homónimo de 2023 que ya fue nominado a los Goya.

El año pasado, la película seleccionada para representar a España fue Segundo premio, la historia sobre un grupo de música indie inspirada por Los Planetas. A pesar de las buenas críticas, la cinta no consiguió colarse en el grupo de nominadas para los premios de la Academia de Hollywood.

Una vez preseleccionada, la película que luchará por estar en los Oscar 2026 no tiene ni mucho menos el camino hecho ya que hasta llegar al quinteto de nominadas tendrá que pasar varias cribas que la Academia de Hollywood irá comunicando. Si las pasa todas, para comprobar si consigue la nominación habrá que esperar hasta el 22 de enero, cuando se anuncian los nominados a la 98ª edición de los premios.