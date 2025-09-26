Rosalía alienta las teorías sobre su nuevo disco con una reflexión por su 33 cumpleaños: "El número 3, número divino"

Rosalía sigue sin soltar prenda de su nuevo disco tras las filtraciones en su entrevista con Elle y revelar en esa misma publicación que no lo había acabado e iba a retrasar su fecha de lanzamiento. Muchos tenían la esperanza puesta en este 25 de septiembre, día de su cumpleaños y que, además coincidía con las primeras confirmaciones para el Primavera Sound 2026, donde se esperaba que estuviese, aunque finalmente no haya sido así.

Aunque la motomami sigue sin soltar prenda de lo que puede incluir o cuándo puede salir este próximo trabajo, la última publicación de su Substack con motivo de su 33º cumpleaños ha alentado las teorías de inspiración religiosa de este disco.

Tras reflexionar sobre lo que significa cumplir años y la relación que ella misma tiene con su cumpleaños, se ha parado a hacer un breve análisis de los 33 que cumple este 2025. "Este año me tocan 33. El número 3, número divino. El 33, la santísima trinidad dos veces. Cristo murió a los 33", ha escrito la artista, dando rienda suelta a los fans que apuntan a que las cruces, las palomas y los símbolos cristianos estarán muy presentes en este R4.

De hecho, algunos se han fijado en que la artista ha aparecido con diversas cruces en collares y anillos y que ha compartido imágenes como la de la estela de dos aviones haciendo una cruz. Incluso para sus seguidores incluso la frase con la que concluía los conciertos de su gira Motomami es reveladora: "Aquí el mejor artista es Dios", de su canción CUUUUuuuuuute, la última del setlist de este tour.

No obstante, en su reflexión sobre la edad continúa con una relación de elementos y eventos relacionados con el número 33: "La columna vertebral se compone de 33 vértebras al nacer, el alfabeto ruso contiene 33 letras, el 33 de la tabla periódica es el arsénico y en numerología el 33 es considerado un número divino porque es el combo de otros dos números maestros: el 11 y el 22".

"El código de Francia es +33, donde espero poder vivir en algún momento de mi vida. Según investigadores de la Universidad de York, 33 milisegundos son suficientes para formar una primera impresión precisa de alguien y por lo visto en 2011 unas 7 parejas en Tailandia rompieron el récord Guinness del beso más largo al besarse por 33 horas sin parar (Fuente: internet: Miami me lo confirmó)", añadió antes de pasar a recordar su infancia y los vínculos con su tía y su abuela, algo que ya ha mostrado también en canciones como G3 N15.