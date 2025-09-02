Las últimas fotos de Rosalía desatan la locura entre sus fans y muchos ven clara una pista sobre su próximo disco

Este lunes 1 de septiembre ha marcado para muchos el final del verano y las vacaciones. También para Rosalía y así lo ha plasmado la catalana en su última publicación en Instagram, donde ha compartido un carrusel de imágenes en bañador en la piscina con el mensaje: "El fin del verano es oficial🥲".

No obstante, entre las dos fotos de la motomami en bañador, también ha compartido una instantánea del cielo de lo que parece la estela de dos aviones en el cielo que forman una cruz, algo que ha despertado la locura entre sus fans.

Desde hace varios meses, se ha relacionado el cuarto disco de la artista— conocido informalmente como R4 que todavía no tiene fecha de publicación a pesar de las filtraciones tras su entrevista con la revista Elle— con este símbolo religioso.

Para algunos incluso la frase con la que concluía los conciertos de su gira Motomami es reveladora. Se trataba de "Aquí el mejor artista es Dios", de su canción CUUUUuuuuuute, la última del setlist de este tour.

Además de estas fotografías, Rosalía compartió una serie de stories que también han sido muy comentados por sus seguidores por llevar una camiseta con la imagen de Lady Gaga y una frase de su discurso viral en una rueda de prensa de promoción de A star is born: "There can be 100 people in the room". Pero también por aparecer de nuevo con una cruz, esta vez en forma de collar, para ir a ver el Real Madrid contra el RCD Mallorca el pasado sábado en el Santiago Bernabéu.

Qué se sabe hasta ahora del próximo disco de Rosalía

Por el momento, la catalana ha adelantado pocos detalles de este nuevo trabajo. En su entrevista con Elle el pasado mes de agosto reveló que todavía no lo ha acabado y que va a atrasar su lanzamiento, rompiendo así con las presiones actuales de la industria musical.

"El ritmo de todo es tan rápido, tan frenético [...] Y pienso: 'Dios mío, han pasado ocho años desde que publiqué mi primer trabajo'. Me parece una locura", señaló en su charla con la revista. "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar", bromeó sobre los tiempos de producción.

"Estoy en el proceso", matizó en la entrevista, donde recalcó que todavía estaba en el proceso. "Paso muchas horas en el estudio. Estoy en reclusión", señaló.