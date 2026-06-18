Rosalía sorprende al dedicar 'La Yugular' a su novia, Loli Bahía: "Especial esta noche para ti"

El hito de Rosalía con su disco Lux y su gira Lux Tour se sigue haciendo más grande en su gira estadounidense. Tal y como recordó en su primera noche en el Madison Square Garden de Nueva York este martes, la catalana ha pasado de tocar en esta ciudad "ante 20 personas" a pasar a hacer un doble sold out en el icónico recinto neoyorkino.

En esta etapa estadounidense del Lux Tour Rosalía ha estrenado varios looks firmados por Dior y creados personalmente para ella por Jonathan Anderson y, aunque ha mantenido la estructura y setlist del concierto así como los interludios y el confesionario con invitadas como la cantante y productora Maggie Rogers, ha querido lanzar algún guiño especial.

La primera noche de su gira, el 11 de junio en Boston, quiso hacer un alegato a la familia, ya que se vio obligada a posponer las dos primeras fechas de su expedición en Estados Unidos por una "emergencia familiar".

"Los seres queridos deben ser lo primero. Y creo que aquí estamos, que cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser difícil seguir adelante, pero realmente creo que hacer esto vale la pena", señaló entonces a sus seguidores.

En esta segunda noche en Nueva York, la catalana ha querido acordarse de su pareja, la modelo francesa Loli Bahía, a la que ha abrazado en varios directos de la gira, y ha querido dedicarle, por primera vez una canción: La Yugular.

"Me gustaría dedicar la siguiente canción a alguien que sé que le gusta mucho", comenzó diciendo la catalana sentada en las escaleras desde las cuales interpreta este tema, uno de los más místicos y poéticos de Lux. "Especial esta noche para ti, Loli", señaló la artista, provocando la ovación de los 20.000 asistentes.

La artista aseguró antes del lanzamiento del disco que La Yugular estaba muy inspirada por el islam, de ahí sus fragmentos en árabe, y concretamente en la figura de la poeta y mística sufí iraquí Rabia al-Adawiyya.

"La idea de que todos somos una sola alma fue la inspiración para La Yugular. Eso es estudiar el Islam y pensar: 'Vale, esos son sus fundamentos. ¿Cómo puedo explicarlos en una canción? Voy a plasmar estas ideas, tan bellas, en una canción", señaló entonces sobre el tema, en el que también incluye un fragmento de Patti Smith recitando su poema Seventh Heaven.

La artista se ha dejado ver en los últimos días paseando por las calles de Nueva York junto a Bahía en un ambiente distendido y relajado, donde ha lucido uno de sus looks más arriesgado y donde no han podido evitar la persecución de los fotógrafos y periodistas.

Una relación que comenzó a finales de 2025 y que ha marcado la era 'Lux'

La relación entre Bahía y Rosalía comenzó a finales de 2025, cuando ambas compartieron el fin de año en Brasil. Las imágenes de ambas, en actitud cariñosa y cómplice corrieron como la pólvora en redes sociales y unas semanas después, a comienzos de 2026 confirmarían con varias apariciones públicas su relación.

Bahía, de 23 años, ha desfilado en las semanas de la moda de París o Nueva York y actualmente es imagen de Chanel y H&M, y ha acompañado a Rosalía en buena parte de los conciertos del Lux Tour. Se las ha visto compartir relajadas paseos y comidas previos a los conciertos en Francia, Barcelona o Madrid y, de hecho, este no es el primer gesto público de la catalana hacia ella.

Cuando Rosalía fue galardonada con el premio a Mujer del año dentro de los galardones 'Latin women in music' de Billboard, no dudó en enumerar a las mujeres que habían marcado su vida. Y, entre ellas, por supuesto que estaba Bahía. "Quiero darle las gracias a mi madre Pilar por darme la vida. A Pili por vivirla conmigo. A Loli por existir", señaló entonces.

Entonces, la motomami aprovechó para recuperar las palabras de Alexander McQueen sobre las mujeres: "Una vez dijo: 'Quiero que [las personas] teman a las mujeres que visto'. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son".