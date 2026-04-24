Rosalía le manda este emotivo mensaje a Loli Bahía al agradecer el premio Billboard

Este miércoles conocíamos la noticia de que Rosalía había sido galardonada con el premio a Mujer del año dentro de los galardones 'Latin women in music' de Billboard, que se celebraron este jueves.

La presentadora aseguró que este 2026 era para la catalana "un año de romper modelos y de impactar al mundo con su regreso" gracias a su aclamado disco Lux. "Como española, me llena de orgullo que Rosalía sea la Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Una cantautora que, con su calidad vocal supera los límites de su generación", recalcó.

No le faltaron tampoco calificativos para definir a la catalana como "curiosa, inquieta o "libre para transformar conceptos y con su criterio crear otras expresiones".. "Una figura icónica que traspasa, que da vida a obras magistrales con su voz y hace de sus creaciones una revolución musical", destacó.

La catalana, que se encuentra inmersa en su Lux Tour, concretamente en Países Bajos, no ha podido asistir a la gala pero sí mandó un mensaje en vídeo agradeciendo el reconocimiento y mandando un cálido mensaje a las mujeres de su vida. Entre ellas, su pareja la modelo Loli Bahía, a la que agradece "existir".

"Estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona, pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero", ha empezado diciendo antes de enumerar a las mujeres que han marcado su trayectoria.

"Quiero darle las gracias a mi madre Pilar por darme la vida. A Pili por vivirla conmigo. A Loli por existir. A Alexa, Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jodi, Sam, Jen, Vivienne por siempre respaldarme. Gracias a Rebeca por apostar por mí", ha añadido.

Es especialmente relevante este gesto con Bahía ya que, a pesar de que se las ha visto públicamente a lo largo de todo el tour y desde su estancia juntas en Brasil durante Navidad o incluso se ha lanzado a abrazarla en algún concierto, se trata del primer gesto de reconocimiento público que tiene a la hora de recibir un premio.

La artista no ha olvidado a "todo su equipo" formado por mujeres ni tampoco a las que le han inspirado en este místico Lux como Patti Smith, de la que interpola un fragmento en La Yugular, o Björk, con la que colabora en Berghain.

Antes de acabar su discurso, la catalana ha querido citar al diseñador Alexander McQueen, que tantas veces ha formado parte de su vestuario: "Una vez dijo: 'Quiero que [las personas] teman a las mujeres que visto'. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son".

Asimismo, la cantante envió un vídeo de una actuación de Focu 'ranni, su reciente sencillo de Lux, grabada durante uno de sus conciertos de la gira en Madrid.

Sus polémicas palabras sobre el feminismo y el no querer formar parte de ningún "ismo"

A pesar de su mensaje continuo de empoderamiento y apoyo a las mujeres, el pasado mes de diciembre, Rosalía protagonizó una sonada polémica al asegurar en una entrevista con Radio 3 que no quería "alinearse con ningún ismo".

“Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un 'ismo', pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas", señaló entonces.

Meses después, tras estallar otra polémica por sus declaraciones alabando a Picasso y Dalí, ambos denunciados públicamente por su maltrato y acoso a sus exparejas, la cantante se disculpó en su comunicado por ello y también quiso matizar sus palabras sobre el movimiento feminista.

"Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y realmente, o sea, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, sabes por ese amor y ese respeto", señaló.

Eso sí aseguró sentir "miedo" por denominarse de "según qué manera" o "por no ser una representación lo suficientemente buena de ello". "Vamos, yo creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música, en la que quiero. O sea, es muy feminista, pero, para mí, creo que es obvia, mi posición feminista, pero, al mejor, pues, para el resto no ha sido tanto", defendió entonces.