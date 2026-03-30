Comida en un restaurante libanés y paseo por Casa de Campo: los planes de Rosalía en Madrid antes de sus conciertos

Después de cancelar su concierto en Milán el pasado miércoles por una intoxicación alimentaria, Rosalía ya está recuperada y ha disfrutado del fin de semana en Madrid, donde dará cuatro conciertos en el Movistar Arena en el marco de su gira Lux.

La artista arrancará los espectáculos este lunes 30 de marzo y seguirá los días 1, 3 y 4 de abril. La propia motomami intentó tranquilizar a sus fans asegurando que estaba mucho mejor y dejando claro que los conciertos en Madrid no corrían peligro, y este sábado se reafirmó.

"Me encuentro bien", aseguró Rosalía a los reporteros que la captaron saliendo de un restaurante libanés en el centro de la capital junto a Loli Bahía. La modelo y la artista son inseparables y Bahía ha acompañado a la cantante en todos sus conciertos, desplazándose estos días hasta Madrid.

Además de disfrutar de esta comida el sábado, Bahía y Rosalía pasaron el domingo paseando por Casa de Campo con grupo de amigas. Entre ellas estaba Pili, la hermana mayor de Rosalía que es imprescindible en el proceso creativo de la cantante y ha estado completamente involucrada en idear los conciertos de la gira Lux.

Rosalía, paseando por Casa de Campo GTRES

Durante el paseo por Casa de Campo, Rosalía ha vuelto a comentar a los reporteros que la interpelaban que tiene "muchas ganas" de subirse al escenario en el Movistar Arena.

Del 'ballet' a la ausencia de El mal querer



Desde que la gira Lux arrancó en Lyon, la puesta en escena del espectáculo ha sido diseccionada al detalle por los seguidores de la cantante, por lo que la mayoría ya saben qué esperarse en estas noches en Madrid. El concierto tiene varios momentos destacados, como la apertura en la que Rosalía aparece bailando ballet sobre unas puntas o la presencia de la orquesta en medio de la pista.

Mención aparte merece la coreografía de La perla, para la que la catalana ha confiado en Dimitris Papaioannou, reconocido por encargarse de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En un vídeo en su perfil de Instagram, el coreógrafo griego explicó que en la puesta en escena hay referencias desde la Venus de Milo hasta el personaje de Rita Hayworth en Gilda.

Algunos seguidores también vieron en la coreografía, especialmente en la colocación de las manos de los bailarines sobre el rostro de la cantante, una referencia al videoclip de Pienso en tu mirá, aunque parece que es simplemente una coincidencia.

De hecho, El mal querer, disco al que pertenece este tema, es el gran ausente de la gira Lux ya que Rosalía no ha incluido ninguna canción de este álbum para sorpresa de todos sus fans, que esperaban que la artista rescatara alguno de los temas combinándolos con las canciones de su nuevo trabajo.