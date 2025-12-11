El último álbum de Taylor Swift sufrió un ataque coordinado para que pareciese que la cantante promovía ideas nazis

La cantante Taylor Swift sufrió un ataque coordinado tras el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Show Girl, según ha confirmado esta semana en exclusiva la revista Rolling Stone. El objetivo es que pareciese que la cantante promovía los valores MAGA y tradicionales, algo bastante alejado a la realidad.

Y es que, la mala relación entre el republicano y la cantante es de sobra conocida, especialmente tras el apoyo de ella en las pasadas elecciones a la demócrata Kamala Harris, algo que no sentó muy bien al magnate, que inició una guerra de ataques a la artista. De hecho, el presidente estadounidense llegó a declarar su odio a la cantante a través de una publicación en su red social Truth Social, donde escribió literalmente "I hate Taylor Swift!" (¡Odio a Taylor Swift!).

Sin embargo, estos no eran los únicos ataques que la artista recibía. También había cientos —e incluso miles— de cuentas que se dedicaban a compartir contenido falso sobre ella, a veces hecho a través de la IA, para que pareciese que apoyaba a los republicanos o las ideas relacionadas con el nazismo.

Taylor Swift y Donald Trump junto al tuit del republicano en el que ponía "odio a Taylor Swift"

Ahora, una investigación de GUDEA, una startup de inteligencia del comportamiento de los usuarios en Internet, que ha analizado más de 24.000 publicaciones y 18.000 cuentas en 14 plataformas digitales entre el 4 de octubre (el día después del lanzamiento de The Life of a Showgirl) y el 18 de octubre, ha demostrado que el 3,77% de las cuentas realizó el 28% de los mensajes sobre Swift y el álbum durante ese periodo. El pico se produjo entre el 6 y el 7 de octubre, con un 35% de las publicaciones que procedían de cuentas similares a bots.

Dichas cuentas se dedicaban a compartir "teorías de conspiración sobre sus supuestas alusiones nazis, denuncias de sus vínculos teóricos con MAGA y publicaciones que enmarcaban su relación con su prometido Travis Kelce como inherentemente conservadora o 'tradicional', con todo esto enmarcado como una crítica izquierdista", según recoge la revista que señala que estos usuarios comparaban a Taylor Swift como Kanye West.

En otras palabras, se trataba de una red de cuentas falsas que se dedicaba a compartir contenido engañoso y falso sobre la cantante para que pareciese que apoyaba las ideas tradicionales y los valores MAGA, con el objetivo no solo de desprestigiar a la artista, sino además para favorecer el discurso de dichas ideas que se promovían (si bien desde la revista señalan que esto no está claro, más allá de buscar generar debate).

Y es que, tal y como señaló Alexandre López Borrull, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una entrevista con El HuffPost, este tipo de mensajes violentos pueden servir de estrategia, pues "apuesta por la confrontación, por la polarización por 'estás a favor o en contra', en centralizar los debates a su alrededor, que los medios hablen sobre él no tanto de su programa, sino del propio Trump, que le gustes o no le gustes". Y ese es el verdadero objetivo.