Un disco para trascender y una gira de catastróficas desdichas: así es el documental de C. Tangana

C. Tangana, en una escena de 'Esta ambición desmedida'

“Soy uno de los mejores artistas de esta generación”. Son palabras de Antón Álvarez Alfaro, la persona detrás de C. Tangana, Crema, El Madrileño o simplemente Pucho para sus amigos, en una conversación incluida en su documental, Esta ambición desmedida. En la cinta, producida por Little Spain, se narra a lo largo de algo más de dos horas parte del proceso de creación de El madrileño, el aclamado disco que Tangana lanzó en 2021 y que lo posicionó como uno de los artistas más valorados de la industria musical en España.

Con este álbum el cantante quería cortar por lo sano y alejarse de la figura de C. Tangana ya que, según él, el personaje no estaba permitiendo valorar al artista. Además, en los primeros compases del documental confiesa que quiere dejar atrás su perfil de rapero y no apelar únicamente a los jóvenes y a la fiesta.

Tangana defiende que desde que empezó su carrera hace más de una década, ha tenido grandes “ideas artísticas, de producción y buenas barras” que han quedado empañadas por el interés mediático que despierta su personaje. Por eso con El Madrileño quería hacer un disco que le representara artísticamente, sin preocuparse demasiado de las reproducciones o las ventas.

El Madrileño, que en un primer momento se llamaba Disco Latin, supuso un punto de inflexión en su carrera introduciendo géneros como el flamenco, la rumba o la música latina, dejando apartado el rap. Tangana grabó parte del disco en Cuba, donde empieza el documental, y allí asegura que el proceso fue “orgánico” y que en este proyecto quería que la visión artística fuera lo más importante.

Los miedos del artista y su equipo sobre cómo se tomaría el público el nuevo disco de Tangana terminaron siendo solo un mecanismo de defensa porque El madrileño fue un éxito rotundo y la consagración total del artista que encontró lo que buscaba: trascender.

Una gira caótica fruto de la ambición

A un éxito como el de El Madrileño, según la tónica habitual de los lanzamientos de la industria musical, tenía que seguirle una gira para presentar el trabajo, y así fue. C. Tangana recorrió varias ciudades de España y América Latina con la gira Sin afinar ni cantar con una puesta en escena aplaudida por la crítica fruto de la ambición del cantante que, tal y como se muestra en el documental, siguió añadiendo cambios y novedades casi hasta el momento previo a salir al escenario del primer concierto en Málaga.

“15723”, susurra al oído del artista un miembro de su equipo antes de saltar al palco del WiZink Center en lo que sería el gran concierto de la gira. Una noche que desde fuera se veía de gloria pero desde dentro se vivió con descontento por parte del artista y su equipo.

C. Tangana en el WiZink Center

En las más de dos horas de metraje se narra cómo se gestó la gira para presentar el disco a pesar de que C. Tangana no estaba muy convencido porque, según él, no sabe cantar y porque tiene "pánico escénico". Finalmente da el visto bueno para presentar el álbum en directo, eso sí, con una ambiciosa puesta en escena y gran parte de los esfuerzos centrados en hacer una película desde el escenario.

Los deseos y la visión artística de Alfaro se convirtieron en una bola de nieve que terminó haciendo que en los inicios el tour no fuera rentable y perdiera miles de euros cada semana. Finalmente la gira acabó siendo un éxito pero por el camino el equipo se enfrentó a tormentas tropicales, una lesión del propio Tangana por jugar al fútbol y problemas de aduanas. En Esta ambición desmedida se intercalan esos momentos de tensión con otros más ociosos, mostrando la dicotomía entre diversión y control del artista.

Y después de El madrileño, ¿qué?

Tangana quería hacer El Madrileño para dejar algo que trascendiera en la música y no simplemente un listado de grandes éxitos y durante toda la cinta el artista divaga sobre qué pasará después. ¿Hacer un cambio radical? ¿Volver al rap? Lo que parece tener claro es que no seguirá la senda de su último trabajo.

"Supongo que iré para abajo. Ya he hecho el disco bueno y ahora todo será para abajo, como le pasa a todo el mundo, hasta ser jurado de La voz", bromea con parte de su equipo el cantante después de un concierto sobre su futuro.

C. Tangana y su madre, en una reunión

Patricia, su madre y una de las protagonistas del documental, cree que su hijo se va a dedicar al cine, aunque no descarta sorpresas. Que se dedicara a la música ya fue completamente inesperado para ella, que asegura que "Pucho es muy vago", pero a la vez "listo" y "hábil".

En los últimos compases del documental Tangana confesaba que ahora le importaba más "la comunidad" que él mismo y que tenía la tentación de "parar en seco", pero en la rueda de prensa para presentar el proyecto el pasado lunes aseguró que sentía "un pequeño vacío de nuevo". Que Antón Álvarez Alfaro, Pucho, lanzará otro disco en algún momento es lo más probable, lo que no está tan claro es qué versión de C. Tangana se encontrarán sus seguidores.