Uno de los árboles más antiguos de Europa está en España: vio desfilar al ejército del Imperio Romano

España es un país con una historia milenaria, moldeada por la influencia de numerosas civilizaciones como los fenicios, los romanos, los visigodos y los árabes. Cada una ha dejado su huella en nuestra cultura, tradiciones y patrimonio.

Gracias a la rica herencia histórica del país, aún se conservan vestigios de ese pasado: desde majestuosas ruinas romanas como, el teatro de Mérida, hasta uno de los árboles más antiguos de Europa, que lleva tanto tiempo en pie que se podría decir que vio desfilar al ejército del Imperio Romano.

Este árbol tan curioso, que ha sobrevivido a más de 2.000 años, se encuentra en la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Este trozo de naturaleza es el espacio protegido más grande de España y el segundo de Europa.

Testigo de los romanos

Según Viajestic, este árbol solitario, es considerado el ejemplar de tejo más longevo de Europa. Su imponente tronco de siete metros de diámetro y su altura, que duplica la de los ejemplares vecinos, lo convierten en una auténtica joya natural.

Aunque esta especie no es común en Andalucía debido a su predilección por ambientes frescos y húmedos, en este valle, junto al nacimiento del río Guadalquivir, ha encontrado un hábitat perfecto para crecer y perpetuarse durante milenios.

Un viaje al pasado y a la naturaleza

Con sus extensos bosques, ríos cristalinos y montañas, este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Entre sus numerosas rutas destaca el Sendero de los Tejos Milenarios, un recorrido que combina belleza paisajística con un viaje a través del tiempo ya que el árbol se encuentra al final de éste.

El camino comienza entre pinares densos y frondosos que poco a poco van dando paso la presencia majestuosa de los tejos. Caminar por el Sendero de los Tejos Milenarios es una experiencia natural inigualable, y en definitiva, una oportunidad única para disfrutar de la tranquilidad del bosque, respirar aire puro y maravillarse con un tesoro botánico que simboliza la unión entre pasado y presente.

El tejo milenario de Jaén, con sus más de dos mil años, es un guardián del tiempo, un símbolo de resistencia y una prueba real de que la naturaleza fue, es y seguirá siendo testigo de nuestra historia.