Victoria Beckham vuelve a cantar por las Spice Girls con su hijo Cruz

En abril de 2024, muchos millenials nostálgicos volvieron a revivir sus recuerdos de infancia y adolescencia cuando las cinco Spice Girls se reunieron en el exclusivo club Oswald’s de Londres para celebrar el 50º cumpleaños de Victoria Beckham e interpretar temas como Stop y Mama. Ahí muchos empezaron a soñar con una posible reunión de la icónica girl band, algo que la spice pija dejó entrever como "tentador" en una entrevista con SiriusXM.

Ahora, Beckham ha vuelto a despertar los recuerdos de sus seguidores al recuperar uno de sus temas más míticos y aplaudidos, la balada Viva Forever, el último sencillo del disco Spiceworld, que se publicó una vez salió Geri Halliwell del grupo. La empresaria aparece en un vídeo compartido por su tercer hijo, Cruz, cantando en chándal, sin maquillar y sentada en el sofá de su casa animada por la guitarra de su hijo, quien ha regresado recientemente a la música.

Mientras su hijo encadena los acordes y punteos de esta canción, que llegó al número 1 en Reino Unido y al 2 a nivel europeo durante el Spiceworld Tour, Beckham se anima a cantar esta balada melancólica con versos que abordan el amor adolescente y la nostalgia.

“Viva forever, I'll be waiting / Everlasting like the sun / Live forever for the moment / Ever searching for the one [Viva la eternidad, estaré esperando / Eterno como el sol / Vive el momento para siempre / Siempre buscando a la persona indicada]", cantan a dúo madre e hijo.

Sin embargo, en los últimos versos, en los que la posh spice hace una doble voz con sus compañeras, el exfutbolista David Beckham, quien graba la escena, decide intervenir de manera cómica elevándose una octava por encima imitando el tono de Mel C. "Lo siento, lo he arruinado", bromea en uno de los comentarios del post. Sin embargo, lejos de enfadarse, la reacción de Beckham es sacar su móvil para grabar el momento.

Beckham, que ha estrenado recientemente un documental en el que se sincera sobre su trayectoria desde su paso por las Spice Girls a su éxito como diseñadora de moda, ha apoyado recientemente a su hijo en su nuevo camino musical después de un parón tras sus primeras canciones en 2016, que eran básicamente, villancicos.

No obstante, el nuevo camino de Cruz con un EP con dos sencillos Optics y Lick the toad ha generado polémica por el contenido sexual de sus letras, concretamente las del tema Optics. "Tómate mil selfies en tu cama mientras yo viajo en la mía / Me encantan los hongos, una buena mamada y un 69 erótico", dice uno de los versos.

Tras las críticas, Cruz ha defendido que la canción no trata de sexo explícito. "En realidad, esta canción no trata sobre sexo. Trata sobre la percepción de la realidad, sobre la óptica del momento actual, cómo no todo es lo que parece, cómo juzgamos a los demás y las situaciones solo por lo que vemos y aprender a preocuparse más por uno mismo y por los seres queridos que por lo que piensen los extraños", señaló, aunque dejó la puerta abierta a una parte más explícita. "Irónicamente, tampoco hay nada de malo en tener buen sexo", bromeó.