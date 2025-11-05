La bonita historia detrás del traje que llevó David Beckham en su gran día con Carlos III 

Este martes ha sido un día especial para la familia Beckham. Cinco meses después de que se anunciara la noticia, David Beckham fue investido ayer como caballero de la Orden del Imperio Británico por Carlos III en el castillo de Windsor. El monarca otorgó el reconocimiento al futbolista bajo la atenta mirada de sus padres y su mujer, Victoria Beckham, que pasa a ser Lady Beckham.

El deportista, que también ha trabajado como embajador de Unicef, también estuvo rodeado de sus hijos Romeo, Cruz y Harper, con la marcada ausencia del mayor, Brooklyn, que continúa sin tener buena relación con sus padres.

David y Victoria Beckham, en los jardines del castillo de Windsor. Getty Images

La ocasión era especial y por eso Beckham ha llevado un traje a medida que es el primer diseño de moda masculina elaborado por el taller de la firma de Victoria Beckham, que hasta ahora solo había diseñado moda para mujer. Se trata de un chaqué clásico de tres piezas elaborado con lana de mohair británica.

¿La inspiración detrás de la pieza? El propio Carlos III tal y como ha mostrado la que fuera spice pija a través de su cuenta de Instagram. "Inspirado en la sofisticación atemporal del estilo royal británico", ha añadido la diseñadora, que ha compartido el proceso de creación del traje.

"Estoy tan orgullosa de ti David Beckham. Agradecida por este momento y por mi equipo increíble que ha trabajado tan duro para hacer realidad la visión", ha escrito Beckham en la publicación, en la que aseguraba que este es un día que no olvidarán.

La diseñadora no iba a ser menos y también lució un diseño de su propia marca. Concretamente el vestido Bela confeccionado especialmente para ella en azul marino, acompañado de un tocado con redecilla firmado por Stephen Jones, uno de los sombrereros más reputados de la industria.

Este vestido es la versión midi de uno del diseño más exitoso de Beckham, que también se vende en una medida más larga y que ha conquistado a mujeres de medio mundo. Desde royals como la reina Letizia y Ariane de Holanda, hasta deportistas como la campeona de Wimbledon Iga Świątek o la modelo Kendall Jenner.