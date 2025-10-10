Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El homenaje de Kate Middleton a Victoria Beckham: así ha conquistado la 'spice pija' a las 'royals' europeas
Moda y Belleza

Moda y Belleza

El homenaje de Kate Middleton a Victoria Beckham: así ha conquistado la 'spice pija' a las 'royals' europeas

La diseñadora estrenó este jueves su serie documental en Netflix.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Kate Middleton y Victoria Beckham, en imágenes de archivoGetty Images

Victoria Beckham estrenó este jueves su documental en Netflix, en el que rememora cómo fue la creación de su marca, el rechazo que sintió en sus inicios en el mundo de la moda o el trastorno alimentario con el que ha convivido gran parte de su vida adulta

Después del éxito de la serie documental de su marido, David, este nuevo proyecto ofrece de nuevo una ventana a la vida de uno de los matrimonios más conocidos y exitosos del mundo. De hecho, en los tres episodios de Victoria Beckham, las cámaras muestran la relación de la spice pija y el futbolista con su familia, especialmente con su hija Harper. 

En el gran día para Beckham, la diseñadora ha contado con el apoyo inesperado de Kate Middleton, que ha apostado en varias ocasiones por las prendas de la británica en diferentes actos. 

  Kate Middleton, este jueves en OxfordGetty Images

Para un acto benéfico en Oxford este jueves, la princesa de Gales ha rescatado un traje de chaqueta verde oliva firmado por Beckham. Se trata de un conjunto de americana y pantalón ancho que la futura reina ha combinado con un jersey fino del mismo tono y unos tacones marrones, uno de los colores de la temporada. 

Middleton estrenó el traje el pasado mayo, en la reunión del British Fashion Council para entregar el Premio Reina Isabel II al Diseño Británico, dejando claro que la antigua estrella del pop se ha ganado su sitio en la industria como una diseñadora respetada. 

Una constante entre las royals

Beckham, que tiene un buena relación con la familia real británica al igual que su marido, no solo ha conseguido conquistar a la princesa de Gales con sus prendas sino que se ha convertido en un nombre habitual en los vestidores de muchas royals europeas.

Una de ellas, la reina Letizia, que ha incorporado varios modelos de la diseñadora británica a su vestidor. Desde prendas de su colección para Mango, hasta un conjunto animal print formado por camisa y falda, pero especialmente el vestido verde pistacho que eligió para la fiesta previa a la coronación de Carlos III en mayo de 2023. 

  Letizia, con el vestido de Victoria Beckham en Lodres.Getty Images

De hecho, esta prenda se ha convertido en un éxito de ventas que la propia Beckham luce en su documental una versión larga en color blanco, demostrando que la spice pija no solo ha conseguido ganarse el respeto de los críticos sino también de clientes y rostros conocidos. 

Hace unas semanas, Ariane de Holanda también vistió el modelo largo pero en color azul marino, dejando claro que la firma también se ha posicionado entre la nueva generación de royals como ella misma o la princesa Elisabeth de Bélgica. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 