El homenaje de Kate Middleton a Victoria Beckham: así ha conquistado la 'spice pija' a las 'royals' europeas

Victoria Beckham estrenó este jueves su documental en Netflix, en el que rememora cómo fue la creación de su marca, el rechazo que sintió en sus inicios en el mundo de la moda o el trastorno alimentario con el que ha convivido gran parte de su vida adulta.

Después del éxito de la serie documental de su marido, David, este nuevo proyecto ofrece de nuevo una ventana a la vida de uno de los matrimonios más conocidos y exitosos del mundo. De hecho, en los tres episodios de Victoria Beckham, las cámaras muestran la relación de la spice pija y el futbolista con su familia, especialmente con su hija Harper.

En el gran día para Beckham, la diseñadora ha contado con el apoyo inesperado de Kate Middleton, que ha apostado en varias ocasiones por las prendas de la británica en diferentes actos.

Kate Middleton, este jueves en Oxford Getty Images

Para un acto benéfico en Oxford este jueves, la princesa de Gales ha rescatado un traje de chaqueta verde oliva firmado por Beckham. Se trata de un conjunto de americana y pantalón ancho que la futura reina ha combinado con un jersey fino del mismo tono y unos tacones marrones, uno de los colores de la temporada.

Middleton estrenó el traje el pasado mayo, en la reunión del British Fashion Council para entregar el Premio Reina Isabel II al Diseño Británico, dejando claro que la antigua estrella del pop se ha ganado su sitio en la industria como una diseñadora respetada.

Una constante entre las royals

Beckham, que tiene un buena relación con la familia real británica al igual que su marido, no solo ha conseguido conquistar a la princesa de Gales con sus prendas sino que se ha convertido en un nombre habitual en los vestidores de muchas royals europeas.

Una de ellas, la reina Letizia, que ha incorporado varios modelos de la diseñadora británica a su vestidor. Desde prendas de su colección para Mango, hasta un conjunto animal print formado por camisa y falda, pero especialmente el vestido verde pistacho que eligió para la fiesta previa a la coronación de Carlos III en mayo de 2023.

Letizia, con el vestido de Victoria Beckham en Lodres. Getty Images

De hecho, esta prenda se ha convertido en un éxito de ventas que la propia Beckham luce en su documental una versión larga en color blanco, demostrando que la spice pija no solo ha conseguido ganarse el respeto de los críticos sino también de clientes y rostros conocidos.

Hace unas semanas, Ariane de Holanda también vistió el modelo largo pero en color azul marino, dejando claro que la firma también se ha posicionado entre la nueva generación de royals como ella misma o la princesa Elisabeth de Bélgica.