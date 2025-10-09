Dan el Premio Nobel de Química al invento que puede salvar el mundo y lo comparan con el universo Harry Potter

Este miércoles, la Real Academia de Ciencias de Estocolmo (Suecia) ha decidido conceder el premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi "por el desarrollo de estructuras metalorgánicas".

Desde la Real Academia de Ciencias de Estocolmo han explicado que los científicos se han hecho merecedores del galardón gracias a haber "creado estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas".

Esas estructuras metalorgánicas tienen múltiples aplicaciones. Entre otras cosas, "pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas", según ha indicado la Real Academia de Ciencias de Estocolmo.

Morten Meldal, premio Nobel de Química 2022, en declaraciones al canal de televisión danés TV 2 Nyheder, ha definido a las estructuras metalorgánicas como "un descubrimiento totalmente revolucionario".

En ese sentido, Meldal ha detallado que el invento puede imaginarse como un sistema de estantes muy pequeño. De hecho, se mide en nanómetros, lo que equivale a 0,000000001 metros, o lo que es lo mismo, una milmillonésima parte de un metro.

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi han encontrado una forma de hacer que pequeños bloques de construcción se unan para formar un material sólido con mucho espacio en su interior. Y ese material tiene la capacidad tanto de absorber como de liberar diferentes sustancias, dependiendo de cómo se fabrique.

Por esa razón, el presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, cuando anunció el premio comparó el invento con la bolsa de Hermione Granger que aparece los libros de Harry Potter.

Y lleva razón. Como si de 'magia' se tratara, las estructuras metalorgánicas podrían ayudar a salvar el mundo. "Si podemos fabricar suficiente cantidad del nuevo material, se podrá utilizar con relativa rapidez para reducir la cantidad de CO2", ha resaltado al respecto Morten Meldal.