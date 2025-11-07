Deleita con su floración abundante, pero aconsejan no plantarla en jardines: prohibida ya en muchos países

Flores moradas en forma de campana en la rama de un árbol, cielo azul de fondo - Nueva York, NY, EE. UU.

Existe un árbol que se encuentra prohibido en varios países: la paulownia vellosa (conocido como Paulownia tormentosa o árbol de Adán), originaria de China y conocida por sus hojas grandes en forma de corazón, la cual no puede plantarse en sitios como es el caso de Estados Unidos o Austria, entre otros ejemplos.

El motivo de la prohibición no es otro que su rápido crecimiento y agresiva reproducción, la cual amenaza a otras especies nativas. Otra de las razones es que tiene una gran capacidad de regenerarse y de volver a brotar, lo que añade un extra de dificultad a la hora de querer erradicarla.

En Suiza, por ejemplo, el árbol se encuentra entre la lista de especies invasoras y su cultivo se encuentra prohibido. También en Ucrania, donde su uso para la creación y restauración forestal se encuentra prohibido desde 2023.

Otros países donde se encuentra prohibida son Estados Unidos o Austria, mientras que en lugares como la República Checa o Alemania su uso se encuentra bajo vigilancia. En Polonia, aunque se permite, se ha advertido en alguna ocasión desde la Dirección Regional de Protección Ambiental de sus riesgos, tal y como recoge la Cámara de Agricultura de Malopolska.

Como curiosidad, la planta aparece las monedas japonesas de 500 yenes e incluso cuenta con presencia en la Orden del Sol Naciente, la primera orden de Japón, la cual se estableció en el año 1875. Además, mientras que hay países que la prohíben, otros como China cuentan con hasta 2,5 millones de hectáreas de la paulownia.