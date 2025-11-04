China establece un nuevo récord mundial por su gran exhibición al lanzar 15.947 drones a la vez controlados por un solo ordenador

China no deja de sorprender con su ambición tecnológica y capacidad de innovación. En su más reciente hazaña, el país asiático ha establecido un nuevo récord mundial Guinness al lanzar 15.947 drones simultáneamente, todos controlados de forma sincronizada por un único ordenador.

Este despliegue masivo de aeronaves no tripuladas ha dejado una huella en la historia de los espectáculos aéreos, consolidando a China como líder mundial en la tecnología de enjambres de drones y en el desarrollo de soluciones de control colectivo a gran escala.

La impresionante demostración formó parte del “Festival Cultural de Fuegos Artificiales y Petardos de Luoyang”, donde la compañía HighGreat Innovation, una de las principales firmas chinas especializadas en tecnología de drones, mostró la precisión y el potencial de sus sistemas avanzados de control automatizado.

En el cielo de Luoyang

Los casi 16.000 drones se elevaron de manera coordinada para crear un espectáculo luminoso que combinó arte, ingeniería y tradición, deleitando tanto a los asistentes como a millones de espectadores que siguieron el evento a través de las redes sociales.

Según el medio Sabq, durante la exhibición, los drones formaron figuras tridimensionales en el cielo nocturno, representando algunos de los símbolos más emblemáticos de la cultura china en un espectáculo que no dejó a nadie indiferente.

Entre las imágenes más destacadas, se pudo ver una flor de loto gigante, símbolo de pureza y renacimiento en la tradición oriental, y un enorme árbol iluminado, del que se desprendían destellos de luz simulando fuegos artificiales. La secuencia culminó con una recreación tridimensional de la Gran Muralla China, uno de los mayores iconos del país, elevándose luminosa sobre el horizonte.

Ambición sin límites

El evento impresionó por su espectacularidad visual, y también por el nivel técnico y logístico que requirió su ejecución. Coordinar casi 16.000 drones en tiempo real, sin colisiones ni fallos de sincronización, supone un enorme reto de software y comunicación inalámbrica, especialmente al depender de un único sistema de control centralizado. Este logro demuestra el avance tecnológico de China en inteligencia artificial, conectividad 5G y automatización, áreas en las que el país busca liderar a nivel global.

Este récord supera con creces las marcas anteriores, también obtenidas por China, que en años recientes había logrado exhibiciones con más de 10.000 drones en Shenzhen, con motivo del Día Nacional.

Según los organizadores, el nuevo hito no será el último: ya se están preparando pruebas para superar los 20.000 drones en una sola exhibición, un desafío que, de concretarse, consolidaría definitivamente el dominio chino en la tecnología de enjambres aéreos.