Imputan el alcalde de un pueblo de Castellón, del PP, por agresión sexual a dos menores
La juez impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.
Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La causa, añade el TSJCV, lleva abierta "desde hace unos meses" y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.