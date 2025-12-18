Georgina Rodríguez, más sincera que nunca sobre su extravagante anillo de compromiso: "Es lo mínimo"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso el pasado mes de agosto después de nueve años de relación y todas las miradas se dirigieron inevitablemente hacia lo mismo: el anillo de compromiso de la influencer. El futbolista le propuso matrimonio a su novia con una enorme joya que no es una pieza cualquiera.

Se trata de un anillo con un gran diamante central de talla ovalada que se estima tiene entre 35 y 30 quilates, acompañado por otros dos diamantes a los lados. Según Vogue, la joya podría haber costado seis millones de euros.

Rodríguez no ha dudado en lucir el anillo en todo su esplendor, especialmente durante su aparición en la alfombra roja del Festival de Venecia, donde posó para las fotógrafos enseñando bien la joya.

Ahora, la influencer ha concedido una entrevista a la revista Elle en la que ha revelado qué pensó cuando vio por primera vez el anillo. "Es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera", ha bromeado la influencer durante la conversación.

"La verdad es que cuando me pidió la mano fue lo último en lo que pensé, tarde mucho en asimilar la tremenda pieza que me regaló. Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol", ha relatado Rodríguez.

La pareja, que no ha desvelado cuándo tiene previsto darse el 'sí, quiero', se ha enfrentado a rumores de boda desde hace años. De hecho, Rodríguez y Ronaldo llegaron a pronunciarse al respecto en el reality de la influencer, Soy Georgina. Fue en 2022, cuando comentó que le habían cantado en innumerables ocasiones El anillo, la popular canción de Jennifer Lopez.

“Yo le digo siempre: cuando dé el click. Puede ser en un año, en seis meses o en un mes, pero estoy seguro al mil por ciento de que eso pasará”, respondió entonces el futbolista, que finalmente dio el paso este verano. A pesar de que no ha dado muchos detalles sobre el enlace, Rodríguez sí ha confirmado en Elle que no será multitudinario sino que será "una boda 100% pequeña".