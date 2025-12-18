Un pescadero de toda la vida alerta sobre lo que costarán las gambas para Navidad frente a los 60 euros actuales

Plato de camarones a la plancha y plato de aperitivos sobre una mesa con mantel con motivos navideños. preparación de la cena navideña familiar.

Hacer la compra de la comida navideña cada vez resulta más caro, especialmente cuando se aproximan las fechas especiales del calendario. Por ello, uno de los principales consejos que recomiendan los expertos es planificar con tiempo lo que se quiere comprar y hacerlo con anticipación.

Así lo explica un pescadero de Antena 3, donde afirma que este año el kilo de gambas de Huelva valdrá entre 90 y 120 euros, frente a los 60 euros actuales, por lo que conviene pasarse por el supermercado antes de que se aproximen las fiestas. De hecho, los precios podrían elevarse hasta los 150 euros debido a la alta demanda, lo que se traduce en un aumento de más del 100% con respecto a la actualidad, algo también a destacar.

En total, según recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los españoles destinarán una media de 800 euros en Navidad, 100 euros más que el año anterior. Además, el 52% de ellos prevé gastar aún más de lo que esperaba durante estas fiestas navideñas.

Algunas de las principales partidas de gastos son los regalos, los cuales simbolizan 370 euros (192 euros en Reyes y 178 euros en Nochebuena). También aparecen los viajes, las cenas navideñas, la compra de lotería o el gasto de la decoración del hogar.

Además de la subida de precios del pescado y del marisco, también se han visto repercutidos los dulces tradicionales como los turrones; las carnes o los huevos (debido en gran parte a la gripe aviar). Respecto a las comidas navideñas, se espera que cada español destine unos 45 euros, dependiendo del menú.