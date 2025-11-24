Encuentro El HuffPost: ¿Es posible un futuro sin humo de cigarrillos?
El martes 25 de noviembre a partir de las 12 charlamos con Maribel Biezma, doctora en Medicina y responsable de Asuntos Médicos y Científicos en Philip Morris Spain. ¡No te lo puedes perder!
En 2016, Philip Morris Internacional se marcó la misión de alcanzar un futuro libre de humo de los cigarrillos lo antes posible, y para ello la ciencia y la tecnología son piezas clave.
Con una potente inversión económica y un extraordinario despliegue profesional de científicos, ingenieros y expertos, la compañía se ha convertido en un referente tecnológico y científico que persigue un objetivo claro: convertir en parte del pasado el consumo de cigarros.
Una de las mujeres que capitanean este proceso es Maribel Biezma, doctora en Medicina y responsable de Asuntos Médicos y Científicos en Philip Morris Spain, con la que nos sentamos en El HuffPost para hablar de en qué punto se encuentra esa transformación, las resistencias externas e internas a las que se enfrentan y la viabilidad de las alternativas consideradas “de menor riesgo” como punta de lanza de este proceso.