Una enfermera trabajó 140 noches cada año durante 25 años: ahora la justicia reconoce el "vínculo directo"
Sociedad
Una enfermera trabajó 140 noches cada año durante 25 años: ahora la justicia reconoce el "vínculo directo"

La mujer accedió a una renta vitalicia. 

Cáncer de mama.
Prevención frente al cáncer de mama.

En Marsella, una mujer logró acceder a una renta vitalicia. La pensión de por vida se le otorgó luego de que el Tribunal Administrativo de la ciudad dictaminase que existe un "vínculo directo" entre las condiciones laborales a las que ella estuvo expuesta y el estado de salud de la misma.

La mujer que trabajó como enfermera en el Hospital de Martigues realizando jornadas nocturnas durante más de dos décadas, con una media de 140 noches al año, fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2014.

 Cabe mencionar que el cáncer de mama es el tumor maligno más mortífero entre las mujeres de Francia; al año dicha enfermedad causa 12.000 fallecimientos en el país galo, conforme a lo expuesto por el medio local BFM.

La justicia francesa resaltó que "otros factores de riesgo conocidos como los genéticos, hormonales, ambientales e higiénico-dietéticos son, en esta enfermera, débiles o incluso ausentes", enfatizando la estrecha correlación entre la neoplasia y las condiciones del empleo.

"Existe una probabilidad suficientemente alta de que exista una relación directa entre la enfermedad que padeció la enfermera y sus condiciones laborales en el turno de noche, que provocaron el desarrollo de dicha enfermedad". Por lo tanto, «ordenó al hospital que reconociera el carácter laboral de la enfermedad", complementa el tribunal. 

Las declaraciones de la letrada 

Elisabeth Leroux, abogada de la quien fue enfermera, se muestra muy satisfecha tras la resolución del caso. "Es una muy buena decisión. "Esto es muy importante porque suelen enfermar a una edad temprana", expresa la letrada.

A su vez, Leroux puntualiza que muy pocas mujeres han conseguido que se les reconozca su cáncer de mama como enfermedad de índole profesional. "Aún tenemos muchas dificultades para obtener este reconocimiento a pesar de la literatura científica concordante", concluye. 

