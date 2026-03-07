Alicia, cubana recién afincada en España, explica uno de los mayores choques culturales tras llegar: "Al principio me era un poco incómodo"

Empezar de cero en España es el sueño de muchas personas que ven en nuestro país el destino ideal para establecerse y ganar calidad de vida.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), rozamos la cifra de 10 millones de ciudadanos de origen extranjero residiendo en territorio español. La misma entidad refleja que, tan solo a lo largo del 2025, 35.200 cubanos se establecieron en España.

Alicia Peña forma parte de esta estadística. Esta joven, que aterrizó hace apenas siete meses, utiliza su canal de YouTube para compartir su día a día. En uno de sus últimos vídeos virales, la creadora de contenido desgrana los choques culturales más curiosos a los que se ha tenido que enfrentar en la península.

El 'lujo' de usar el móvil dentro del banco

Acudir a una sucursal bancaria es una de las gestiones más cotidianas y aburridas para cualquier español, pero para Alicia supuso una auténtica revelación. ¿Te imaginas que te prohibieran usar el smartphone mientras esperas tu turno?

La joven relata que acompañó a su pareja a hacer unas gestiones a una entidad bancaria y se quedó totalmente a cuadros al ver la libertad con la que los clientes usaban sus teléfonos dentro de la oficina.

"Yo de momento saqué el teléfono y yo miro hacia los costados a ver si alguien me iba a decir algo, si se iba a acercar algún guardia o algo a decirme que no puedo sacar el teléfono, pero no, nadie se me acercó, nadie me dijo nada, ni siquiera nadie me estaba mirando", confiesa aún sorprendida.

La explicación a este miedo radica en las estrictas normas de su país natal. "Es que en Cuba el teléfono tú no lo puedes sacar en un banco. Apenas tú entras, te dicen que no puedes sacar el teléfono, que tienes que dejarlo guardado en el bolso. Yo no sé si es porque piensan que le vas a hackear, le vas a interferir en la señal, pero esto en Cuba no se puede y aquí sí se puede", añade.

Cenar a las diez de la noche a base de 'picoteo'

El otro gran caballo de batalla para los extranjeros que llegan a nuestro país son, cómo no, los horarios. La influencer hace especial hincapié en la hora de la cena, una costumbre que rompe los esquemas de cualquiera que venga de fuera.

"Aquí se come supertarde; a las 9 de la noche están pensando qué van a hacer de comer, que en realidad aquí le llaman cenar, y a las 10 es que están cenando. No es un plato de arroz y su cosa, es más como un picoteo, creo que le llaman así, que puede ser tortilla de patas, pan, ensalada, jamoncito, quesito, algo más ligero", sostiene.

A pesar del desajuste inicial, la joven reconoce que le está cogiendo el gusto a la rutina nocturna española. "La verdad es que ya me he ido acostumbrando bastante, pero al principio sí me era un poco incómodo porque yo quería comer más temprano", concluye la cubana, recordando que en la isla caribeña lo habitual es cenar entre las seis y las siete de la tarde.