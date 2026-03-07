Piden 1.300 euros al mes por un piso exclusivo para "gente del gremio": lo que hay dentro es de no creer

El alquiler en las grandes ciudades de España está totalmente desbocado. No hay por dónde cogerlo, y como muestra solo hay que ver lo que piden por un piso de 80 metros cuadrados en Madrid.

La cuenta de TikTok @le_petit_patito ha publicado un video donde describe cómo es la casa, situada en el barrio de Zofío y por el que piden nada menos que 1.300 euros al mes. Pero lo más curioso es para qué tipo de personas está pensado este piso.

"Empezamos por la entrada, como veis accedemos a la vivienda a través de una puerta de portal normal, que nos da acceso, como veis, a un espacio polivalente, alarde de diseño post industrial", explica.

El piso en cuestión es un "estudio loft, exclusivo para artistas, gente del gremio". "¿Qué gremio?", se pregunta la propietaria de la cuenta, que al mismo tiempo señala que se trata de personas "relacionadas con el trabajo artístico".

"Lavabo estilo pila bautismal"

"Pintores, escultores, diseñadores, yoga, pole dance, youtubers, podcasters, productores, DJs, tattoo, arquitectos, tienda de ropa, showroom. Conviven lo viejo y lo nuevo. Lo viejo, el visillo. Lo nuevo, el microcemento. Lujo", bromea mientras enseña fotos de la casa.

La cuenta @le_petit_patito explica que en ese piso "no hay cocina completamente equipada", pero sí "un pequeño office estilo postindustrial". Y cuenta que es "perfecto para fregar una pequeña taza".

El baño es tema aparte "Como veis, tenemos un lavabo en forma de pila bautismal original. Lujo. El jacuzzi. Una escalera a ninguna parte, en estilo postindustrial. Y dentro de este confesionario tenemos el váter. Luz roja. Skincare", ironiza sobre el estado del aseo.

Pero lo mejor llega al final. "Esta es la zona de entrada por la puerta de portal normal. La escalera de caracol. La barra de bombero. Esta sería la planta de abajo. Este sería el aseo estilo confesionario. No tenemos ventanas. Esta es la zona de colchonetas con sus... almohaditas...", enumera @le_petit_patito.

Y por último, tira de sarcasmo para "animar" a los potenciales interesados en alquilar el piso: "Este sería el dormitorio, con imitación de columna dórica a cada lado. La gente del gremio no necesita mesilla. Y cabecero de obra. ¡Corred que vuela!"