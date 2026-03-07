Francis Holway, nutricionista del COI que trabajó con Messi, revela qué contienen los quemadores de grasa que no declaran en la etiqueta:"Pseudoanfetaminas y sibutramina para quitarte el apetito"

Francis Holway, el nutricionsita del COI que trabajó con Messi, durante su entrevista en el pódcast Tengo un Plan .

El nutricionista deportivo Francis Holway, que ha trabajado con atletas de élite y colaborado con el entorno de Lionel Messi, ha lanzado una advertencia directa sobre algunos suplementos para adelgazar que circulan en el mercado. Según explica, muchos "quemadores de grasa" pueden contener sustancias farmacológicas no declaradas en la etiqueta, entre ellas pseudoanfetaminas o sibutramina, compuestos con efectos potentes sobre el apetito y el metabolismo.

Holway sostiene que este problema no es anecdótico, en una extensa entrevista en el podcast Tengo un Plan. En su experiencia dentro de la nutrición deportiva y el entorno del Comité Olímpico Internacional (COI), afirma que los suplementos de este tipo y los preentrenos concentran gran parte de los positivos por dopaje causados por contaminaciones o ingredientes ocultos. El motivo es simple: algunos fabricantes añaden compuestos con efectos estimulantes para aumentar el efecto percibido del producto.

El resultado, según advierte, es que el consumidor cree estar tomando un suplemento "natural", cuando en realidad puede estar ingiriendo sustancias con acción farmacológica sobre el sistema nervioso o el apetito.

Qué llevan realmente muchos quemadores de grasa



Los llamados fat burners prometen acelerar el metabolismo y ayudar a perder peso. Sin embargo, Holway explica que la mayoría de los ingredientes naturales utilizados en estos productos tienen un impacto limitado.

Por ejemplo, sustancias como la cafeína, el extracto de té verde o el mate pueden aumentar ligeramente la oxidación de grasas durante el ejercicio. Pero el nutricionista insiste en que la magnitud real de ese efecto es muy pequeña.

Según Holway, algunos fabricantes añaden estimulantes similares a las anfetaminas o fármacos supresores del apetito, lo que provoca una sensación real de pérdida de hambre o de aumento del metabolismo.

El problema de las sustancias no declaradas



El mayor riesgo de estos productos es que las sustancias no siempre aparecen en el etiquetado. Esto provoca dos problemas principales:

Riesgo para la salud si el consumidor toma un compuesto que no esperaba ingerir.

Posibles positivos por dopaje en deportistas que utilizan suplementos contaminados.

Holway señala que los quemadores de grasa y los suplementos preentrenamiento son dos de las categorías con mayor número de casos de sustancias ocultas. Este fenómeno está documentado en diversos estudios sobre suplementos deportivos, que han encontrado estimulantes prohibidos o fármacos en productos vendidos como naturales.

La sibutramina, por ejemplo, fue un medicamento para adelgazar que se retiró en muchos países, incluida la Unión Europea, después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) alertara de un aumento del riesgo cardiovascular.

A pesar de ello, distintos informes de agencias regulatorias han detectado su presencia en suplementos ilegales para la pérdida de peso.

El efecto real de los suplementos "naturales"



Más allá de los productos adulterados, Holway insiste en que los quemadores de grasa naturales tienen un impacto muy limitado. Según explica, pueden generar una ligera diferencia en el gasto energético, pero clínicamente esa variación es casi insignificante.

En términos prácticos, asegura que una persona podría perder menos de un kilo adicional con estos suplementos antes de que el efecto se estanque. Comparado con tratamientos farmacológicos para la obesidad o con cambios reales en la dieta y el ejercicio, la diferencia es enorme.

Por eso insiste en que la base del control del peso sigue siendo la alimentación y el estilo de vida. Los suplementos, incluso en el mejor de los casos, tienen un papel secundario.

La advertencia de los expertos en nutrición deportiva



La conclusión del nutricionista es clara: no todos los suplementos para adelgazar son lo que parecen. Algunos pueden incluir compuestos potentes que explican por qué el producto parece "funcionar".

Pero ese efecto tiene un precio: falta de transparencia, posibles riesgos para la salud y problemas legales en el deporte profesional.

Por eso, dentro de la nutrición deportiva de alto nivel, los especialistas recomiendan utilizar únicamente suplementos certificados por programas de control de dopaje y evitar productos que prometan resultados rápidos.

En el caso de los quemadores de grasa, Holway lo resume de forma directa: si realmente producen un efecto fuerte, probablemente no se deba a ingredientes naturales, sino a compuestos farmacológicos que no siempre aparecen en la etiqueta.