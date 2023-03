Una espectadora carga contra el público de un teatro: "Estaba lleno de gente muy paleta"

"Acabo de salirme del teatro por primera vez en mi vida. De salirme de una obra a medias, una obra que tenía muchísimas ganas de ver". Así de tajante se ha mostrado Lara Vidal en un vídeo en su perfil de TikTok en el que, indignada, contaba lo que acababa de vivir en un teatro de Talavera de la Reina.

Lara —que desde sus perfiles en redes sociales ofrece consejos para la búsqueda de empleo—estaba dispuesta a pasar un deliciosa tarde del sábado viendo Adictos, función protagonizada por Lola Herrera, cuando el patio de butacas se convirtió en una horrible pesadilla.

@laravidal2 Por primera vez en mi vida, y con las ganas que tenía de ver esta obra, me salgo del teatro por vergüenza ajena, de mis vecinos y vecinas talaveranos que no saben estar en un patio de butacas ♬ sonido original - Lara Vidal

"Cuando llevaba una hora de función me he salido porque no soportaba la vergüenza ajena que estaba pasando", expone con cara de sincero enfado. Según ella, no pasaron más de 10 segundos sin escuchar la tos de alguna persona del público —"pero tosiendeo a boca abierta"— . Además, sonaban móviles, el ruido de los plásticos de los caramelos y los ronquidos de una señora que se había quedado dormida unas butacas a su izquierda.

"Me parece que estaba en un sitio lleno de gente muy paleta, de gente que no tiene ni idea de lo que es la cultura", asegura en el vídeo de apenas dos minutos de duración.

"Vergonzoso, de verdad. Espero que esto llegue a la gente y tengan un poquito más de educación. Un poquito, que tampoco es tanto", concluye lanzando esta petición.