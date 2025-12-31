El importante consejo del chef Jordi Cruz, de 'MasterChef', para no tener "una Nochevieja de pesadilla"

El cocinero Jordi Cruz, jurado de MasterChef, ha elaborado uno de sus últimos vídeos del año enseñando a sus millones de seguidores en redes sociales a hacer unas uvas con sifón.

El premiado cocinero —con cinco estrellas Michelin, distribuidas en dos de sus restaurantes: tres en el restaurante ABaC (Barcelona) y dos en el restaurante L'Angle (Barcelona)— ha enseñado un sencillo truco, eso sí, hay que tener un sifón en casa, para que las uvas de esta Nochevieja sean especiales.

Trucos con las uvas:

Para sacarlas del racimo: meterlas en una toalla limpia y masajearlas.

Uvas al sifón: poner dentro del cacharro zumo de uva, champán, vino blanco o algo "divertido". Cerrar el sifón y poner dos cargas de CO2, "gas carbónico, el que se usa para hacer agua con gas".

Sacarle el agua a las dos horas: cuando no tenga nada de gas dentro, se abre el sifón son la manecilla abierta y se hace la magia: ya tendrás tus uvas carbónicas. "Al comerlas son como un refresco, como un agua con gas", ha comentado Cruz.

Evitar atragantamientos

Después ha dado varios consejos para evitar atragantamientos con las uvas porque son los frutos más peligrosos "por su forma redonda, lisa y resbaladiza": "Si comemos 12 a la vez, charlando, entre risas y demás se transforma en súper peligrosa. Hay que tener un montón de cuidado".

Si hay niños que vayan a tomar las uvas en Nochevieja, Cruz ha explicado que los otorrinos aconsejan que los menores de cinco años no se las coman por peligro de atragantamiento.

"Si queréis que las coman los pequeños, cogéis uvas de pequeño tamaño, corte por la mitad de uno al otro lado, formando una estrella. Así la uva parecerá intacta pero será muy difícil que el niño se atragante", ha señalado.

Por último ha afirmado: "Es más importante masticar con tranquilidad que no tener una Nochevieja de pesadilla. Que tengáis un maravilloso 2026".

Un poco de humor para despedir 2025

Como el humor nunca está de más, estos son algunos de los comentarios que ha recibido Jordi Cruz acerca de la receta de las uvas con sifón y la carga de gas CO2, recuerdan mucho a las del famoso bocadillo de Paco Roncero: