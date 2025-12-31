Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silvia Abril habla por primera vez sobre cómo está Andreu Buenafuente: "Estaremos desde casa apoyando a Chenoa y a Estopa en las Campanadas"
La pareja de humoristas iba a presentar el Fin de Año en RTVE, pero tuvieron que renunciar a ello por motivos de salud del catalán.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente, en la gala People in Red 2025.
Silvia Abril y Andreu Buenafuente, en la gala People in Red 2025.

Aprovechando un paseo por el campo con su perro, la humorista Silvia Abril ha mandado un mensaje a sus seguidores en redes sociales para desearles un feliz fin de año y una mejor entrada en el siguiente.

Muy brevemente, se ha referido a cómo se encuentra su marido, Andreu Buenafuente. Recordemos que ambos iban a presentar juntos esta noche las Campanadas de RTVE, pero hace unos días tuvieron que renunciar a ello por el estado de salud de él, quien está de baja por estrés y exceso de carga laboral.

"Todo va bien, marcha bien, poco a poco, pero va mejorando", ha indicado Abril, sin entrar en más detalles.

"Tengo el teléfono muy abandonado estos días, lo habréis notado, pero es que era algo terapéutico", ha agregado Abril, quien señaló qué harán para despedir 2025.

"Ahí estaremos el 31 desde casa apoyando a Chenoa y a Estopa en las Campanadas de TVE y cruzando este año con tantas enseñanzas", ha afirmado.

En un vídeo el 12 de diciembre Buenafuente explicó que no podía asumir la retransmisión. "Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, desagradable pero común en una sociedad como esta, acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo: televisión, cine, radio, teatro... Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar y así lo hice", contó el presentador de Futuro Imperfecto y Nadie sabe nada.

"No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta", agregó. Sus palabras fueron muy aplaudidas y numerosas figuras públicas le han mandado todo su apoyo.

Estopa y Chenoa le tendrán a buen seguro en mente durante la retransmisión en la Puerta del Sol. Los cantantes debutan al frente de este evento, uno de los más seguidos del año, con el listón bien alto: el año pasado, sus predecesores David Broncano y Lalachus fueron líderes de audiencia.

