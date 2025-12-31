Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
13 juegos en grupo bien fáciles para no parar de reír en Nochevieja con tu familia o con amigos
Estilo de vida
Estilo de vida

13 juegos en grupo bien fáciles para no parar de reír en Nochevieja con tu familia o con amigos

Adiós, sobremesa aburrida. Hola, fiestón.

Elena Santos
Elena Santos
Un grupo de amigos jugando en una reunión navideña a comer palomitas poniéndoselas en la punta de la nariz.
Un grupo de amigos jugando en una reunión navideña a comer palomitas poniéndoselas en la punta de la nariz.Getty Images

Con lo que se tiene por casa, con normas sencillas y con pique asegurado. Ya sea en Nochevieja, Año Nuevo, o en cualquier otra reunión familiar o de amigos de estas fiestas no puede faltar algún juego en grupo para echarse un rato de risas que se convierta en un recuerdo para siempre.

Aquí hemos recopilado 13 para todos los gustos; algunos son más de coordinación, otros más de rapidez y todos, todos, muy divertidos.

¡Que lo paséis fenomenal!

Sóplate el post-it...

Nunca un papelito tan pequeño dio tanto juego. Es tan sencillo como que el primero que logre quitárselo de la cara a soplidos gana... pero las caras que ponen por el camino os tendrán a todos partidos de risa.

... o sacúdetelos todos de encima

El primero que, sin utilizar las manos, se los despegue todos del cuerpo, gana. Saltos, brincos, sacudidas, bailes... todo está permitido.

Prohibido tocar el color que se dice

Una persona va diciendo colores y los jugadores tienen que poner la mano en cualquiera menos en en ese. En otras palabras: si escuchamos 'rojo', hay que posar la mano en cualquier color menos en el rojo. Parece fácil, ¿verdad? No lo es tanto cuando la cosa coge un poco de velocidad.

Apaga la vela

Soplar sería muy fácil... aquí se trata de apagar la llama agitando un plato de papel con la boca a modo de abanico. Si las carcajadas te dejan, claro.

El EEE OOO

El jugador sale de la habitación y los demás acuerdan una acción y a qué persona presente se la tiene que hacer. Cuando vuelve la persona, no se puede hablar, sólo gritar 'eee' cuando se acerca a acertar y 'ooo' cuando se aleja, a modo de caliente y frío.

El desafío Whitney Houston

La canción y algo con lo que golpear os retará a todo: hay que hacer coincidir el aporreamiento con el 'pum' musical del arranque de la canción.

El reto de la coordinación

Este se puede complicar todo lo que se quiera. Basta con dibujar en folios lo que tiene que hacer cada mano: una palma significa apoyar y un círculo, poner el puño. A partir de ahí os podéis inventar combinaciones y gestos... y poner a prueba cómo de ágiles tenéis las neuronas.

Hagas lo que hagas... 

Sabes cómo acaba la frase, ¿no? Pero aquí se trata de ponérselas a contrarreloj... y sin manos. 

Cadena humana con globos

Gana el equipo que antes la forme yendo de uno en uno a por ellos, pero sin que se caigan ni se exploten.

El juego del resorte

Con una goma o cuerda grande, es como en el juego de las sillas: en cuanto pare la canción lo que hay que hacer es salirse del círculo. El último en hacerlo, pringa.

Tres en raya humano

Se necesitan seis personas para jugar, porque ellas serán las fichas. No nos hacemos responsables de los culetazos que pueda ocasionar.

El que consiga tres, gana

Tres personas y cinco botellas (o rollos de papel higiénico) en el centro. El primero que lleve tres para su esquina, gana. Sólo se pueden coger de una en una y se puede robar todo lo que se quiera... pero tú también serás robado.

Fútbol-vaso

Con un vaso de papel y dos globos tienes esta versión para meter goles que te dejará, literal, sin aliento.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 