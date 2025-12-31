Una mujer compra una escultura por 2 euros y se acaba vendiendo por 225.000 euros en una subasta

Se trata de una figura de Buda de 18 centímetros de estatura. Aparentemente, parece una escultura de tantas que se venden en muchas tiendas y mercadillos. De hecho, una mujer la compró en la década de los ochenta en un mercadillo de Uppsala, Suecia, sin darle mayor importancia a su valor. Le costó entonces 20 coronas suecas, es decir, algo menos de dos euros, según ha publicado el medio sueco Allas. Pasado el tiempo se decidió a vender la obra y pidió que la tasaran en un centro de subastas. La sorpresa fue mayúscula.

Lo que ni el comprador ni el vendedor sabían era que el objeto era un ejemplo de alta gama de la estética Ming temprana del siglo XV. Es más, hay obras similares que se pueden encontrar en instituciones como el Museo Británico de Londres y otras importantes colecciones internacionales.

La dueña de la escultura tiene ahora más de 70 años y ha preferido permanecer en el anonimato. El que recibió el encargo de tasar esta figura de Buda fue el conservador jefe Knut Knutson de la subasta Stockholms Auktionsverk, en Suecia. Y, en seguida se dio cuenta de que podía ser un objeto valioso, por lo que decidió encargar un examen detallado a un experto en arte de Asia Oriental. Knut Knutson ha explica al medio Upsala Nya tidning que la mujer se sintió abrumada cuando se fijó el precio inicial al que iba a salir la escultura a subasta y ya cuando supo el precio final, manifestó una gran alegría.

La escultura está fundida en bronce dorado y representa al Buda Shakyamuni. Los detalles que la hacen una de las piezas más exclusivas del taller imperial Ming y una joya de la artesanía son el cuidadoso drapeado de la túnica de Buda, los finos detalles y su magnífico color dorado.

"Es absolutamente fantástico, y muy inusual, que una obra de esta calidad se encuentre en manos privadas en Suecia. La escultura es un excelente ejemplo del arte budista en metal del siglo XV", ha afirmado Elisabet Fellbom, especialista en arte y artesanía asiática de la Stockholms Auktionsverk.

Esta obra cobró un gran protagonismo en la Subasta de Bellas Artes Asiáticas de Stockholms Auktionsverk de la primera semana este mes de diciembre. El precio inicial de la estatua se fijó entre 46.200 y 55.000 euros. Sin embargo, la alta calidad del hallazgo despertó un gran interés internacional y la escultura de Buda finalmente se vendió en la subidasta por 225.400 euros.

"La verdad es que me sorprendió el precio final. Aunque es cierto que este tipo de objeto artístico tiene mucha demanda internacional. La compra se hizo de China, pero no sé si es un particular o un representante", ha contado Knut Knutson.