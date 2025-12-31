Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una mujer compra una escultura por 2 euros y se acaba vendiendo por 225.000 euros en una subasta
Sociedad
Sociedad

Una mujer compra una escultura por 2 euros y se acaba vendiendo por 225.000 euros en una subasta

La obra había permanecido en su casa desde los años ochenta y resultó ser una escultura de Buda de la estética Ming del siglo XV.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Detalle del Templo Shenzhen Miaojue, en Shenzhen, China.Getty Images

Se trata de una figura de Buda de 18 centímetros de estatura. Aparentemente, parece una escultura de tantas que se venden en muchas tiendas y mercadillos. De hecho, una mujer la compró en la década de los ochenta en un mercadillo de Uppsala, Suecia, sin darle mayor importancia a su valor. Le costó entonces 20 coronas suecas, es decir, algo menos de dos euros, según ha publicado el medio sueco Allas. Pasado el tiempo se decidió a vender la obra y pidió que la tasaran en un centro de subastas. La sorpresa fue mayúscula.

Lo que ni el comprador ni el vendedor sabían era que el objeto era un ejemplo de alta gama de la estética Ming temprana del siglo XV. Es más, hay obras similares que se pueden encontrar en instituciones como el Museo Británico de Londres y otras importantes colecciones internacionales.

La dueña de la escultura tiene ahora más de 70 años y ha preferido permanecer en el anonimato. El que recibió el encargo de tasar esta figura de Buda fue el conservador jefe Knut Knutson de la subasta Stockholms Auktionsverk, en Suecia. Y, en seguida se dio cuenta de que podía ser un objeto valioso, por lo que decidió encargar un examen detallado a un experto en arte de Asia Oriental. Knut Knutson ha explica al medio Upsala Nya tidning que la mujer se sintió abrumada cuando se fijó el precio inicial al que iba a salir la escultura a subasta y ya cuando supo el precio final, manifestó una gran alegría.

La escultura está fundida en bronce dorado y representa al Buda Shakyamuni. Los detalles que la hacen una de las piezas más exclusivas del taller imperial Ming y una joya de la artesanía son el cuidadoso drapeado de la túnica de Buda, los finos detalles y su magnífico color dorado.

"Es absolutamente fantástico, y muy inusual, que una obra de esta calidad se encuentre en manos privadas en Suecia. La escultura es un excelente ejemplo del arte budista en metal del siglo XV", ha afirmado Elisabet Fellbom, especialista en arte y artesanía asiática de la Stockholms Auktionsverk.

Esta obra cobró un gran protagonismo en la Subasta de Bellas Artes Asiáticas de Stockholms Auktionsverk de la primera semana este mes de diciembre. El precio inicial de la estatua se fijó entre 46.200 y 55.000 euros. Sin embargo, la alta calidad del hallazgo despertó un gran interés internacional y la escultura de Buda finalmente se vendió en la subidasta por 225.400 euros.

"La verdad es que me sorprendió el precio final. Aunque es cierto que este tipo de objeto artístico tiene mucha demanda internacional. La compra se hizo de China, pero no sé si es un particular o un representante", ha contado Knut Knutson.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 