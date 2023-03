Esta joven española desvela el intento de estafa tras reservar un hotel en Booking

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos son los que están planeando viajes para aprovechar esos días de vacaciones. Para encontrar alojamiento, la opción de buscar el hotel en Booking es una de las más sencillas. Así lo hizo la usuaria de Tik Tok @ElenaTrigo, que quiere viajar a París del 6 al 9 de abril con una amiga suya y la hermana de esta.

Sin embargo, hay que tener cuidado con la plataforma, ya que como ella misma cuenta, te puedes encontrar con estafas. Ella vio un hotel de tres estrellas con una valoración de 7,6 estrellas en el que tres días con dos habitaciones dobles con baño privado le costaba 138 euros.

"He flipado, pero como tenía cancelación gratuita he decidido cogerlo, aunque estaba buscando otro porque olía bastante mal", afirma la usuaria, que confiesa que miró las reseñas y en todas salía que estaba muy bien.

Poco después de reservarlo, recibió un mensaje a través de Booking del mánager del hotel con la finalidad de confirmar por WhatsApp algunos datos como el nombre, el día de entrada, de salida o si necesitaría algún transporte.

"Me parecía muy raro, pero le he escrito ese mensaje con todos los números y datos que me había pedido y aquí es cuando he sabido que era un timo. Me responde que no pueden aceptar dinero en efectivo por el covid y me manda un enlace de pago de Booking para que haga un pago adelantado y que lo van a tener ellos en todo momento hasta que haga la reserva", prosigue.

Además, le hacían un un 10% de descuento, es decir, tres días con dos habitaciones dobles con baño privado le saldría por 124 euros. Ella, tal y como dice, les dijo que perfecto para seguirles el juego.

Entonces llegó el momento de la estafa: "Me enviaron un mensaje que parece una página de Booking, pero no es de Booking porque no aparecen los datos ni mi foto de cuenta. Les he dicho que no es de la página el enlace y me han bloqueado".

Por ello, manda un mensaje de alerta para que la gente tenga cuidado a la hora de hacer las reservas de hoteles: "Hay que ir muy alerta con el tema de reservas porque hay muchísimo fraude incluso a través de Booking. El número que me han dado no es el mismo que el que aparece en la página de Google del hotel".

"Pero sí que me han escrito ellos a través del chat de Booking, es decir, se ha metido el fraude en la página", concluye.