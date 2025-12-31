Reparan ahora en lo que dijo Feijóo de su teléfono móvil: "No nos ha quedado nada claro"

Ni en fin de año se libra Alberto Núñez Feijóo de hacerse viral en redes sociales. El líder del Partido Popular hizo hace unos días su balance del año y ahora está en el punto de mira por sus mensajes con Carlos Mazón el día de la DANA.

La jueza del Juzgado nº 3 de Instrucción de Catarroja, donde se instruye la causa penal por la gestión de la DANA, que dejó 228 muertos, recibió un listado con los whatsapps que le envió Carlos Mazón durante aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Días después de la tragedia, el propio Feijóo se vanagloriaba de haber estado informado "en tiempo real" de todo lo que estaba pasando.

Un "Gracias Presi", en respuesta al primer mensaje del máximo dirigente del PP que le había contactado unos diez minutos antes, a las 19:59 horas. "Un puto desastre va a ser esto presi", le acabaría diciendo Mazón más tarde en una conversación por que el Gobierno de España reclama su cabeza.

El teléfono de Feijóo

En laSexta han elaborado un reportaje que no deja de compartirse por redes sociales sobre los mensajes que presentó Feijóo a la jueza "porque no nos ha quedado nada claro si los tiene o no, o si ha cambiado de teléfono o no ha cambiado". En referencia a si el líder del PP cambió de teléfono y no de número o qué.

A las 12:48, Feijóo dijo: "No he borrado los mensajes. No he cambiado de móvil. Le he dado todos los mensajes [a la jueza]".

A las 12:53, Feijóo dijo: "Hace unas semanas me cambiaron el teléfono. Se me averió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes". Una frase que ha referencia al borrado de mensajes del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

La presentadora de laSexta retoma la palabra para añadir contexto y comenta que la jueza necesita todos los mensajes entre Feijóo y Mazón —y no estos que están incompletos— para saber qué pasó realmente y si ha cambiado de terminal y mantiene los mensajes que intercambió con Mazón durante la DANA.