Preguntan a Omar Montes si un rapero puede ser facha: su respuesta, para que muchos se lo metan en la cabeza

El cantante Omar Montes ha estado en el programa @grimey_grmy y ha salido a la palestra un tema que está en auge en este 2025: ¿puede el rap, que siempre ha denunciado las injusticias, ser fascista?

El diario El País publicó hace poco un reportaje hablando del "hip-hop facha" en auge con canciones como la de Angie Corine, que denigra a mujeres llamándolas "charos" y donde señala que todo lo que no sea pensar como ella es "comunismo".

Pero Omar Montes lo tiene claro, el rap no puede ser facha: "No tiene sentido". El mismo presentador dice que no cree que el rap sea de izquierdas "pero lo que no es ultraderecha, pero vamos, seguro".

El Chojín, claro ejemplo

En una entrevista reciente con El HuffPost, El Chojín, uno de los raperos más conocidos y respetados de España, demostró que el rap y el hip-hop no pueden ser fascistas porque llevan dentro un compromiso social que no tiene la ultraderecha.

Por ejemplo, dijo de la extrema derecha: "Tengo la esperanza, es solo una esperanza, de que después de esta ola de ultraderecha que está barriendo Europa, pues la cosa termine bajando. Porque van a terminar tocando poder en todas partes".

"Una vez pase, cuando nos demos cuenta de que el camino a la justicia social no es que unos tengan más y otros tengan menos, sino que todo lo que hay se reparta entre todos, según las necesidades de cada uno. Cuando nos demos cuenta de eso, digo yo que volverá a bajar otra vez todo este tipo de mensajes porque muchas veces parece que las generaciones tienen que verlo, que no basta con leerlo en un libro de historia", prosiguió.

También habló de la masacre de Israel en Gaza y en la Cisjordania ocupada: "Hay un momento en el que las palabras no llegan para expresar lo que sientes. Lo que estamos viviendo es la mayor vergüenza de mi generación".

"Es vergonzoso no ya porque sea un genocidio, que eso ya lo es todo, no hay nada peor que eso, sino porque los líderes de los países que dicen defender los derechos humanos no solo se callan sino que les dan apoyo y cobertura. Alemania es el segundo país que más armas está vendiendo a Israel, armas que no son para la defensa, repito. Son para exterminar a un pueblo, a uno que no se puede defender", zanjó.