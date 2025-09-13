Abraham, camarero: "Tú le das a la máquina y le das al café solo, ese es el café ideal para cualquier café"

En cualquier restaurante, la escena se repite una y otra vez: llega la hora del postre y el camarero se prepara para escuchar una auténtica lluvia de opciones a la hora de pedir café. Unos lo prefieren americano, otros lo quieren con leche, cortado, descafeinado o con hielo. No faltan quienes añaden canela, espuma extra o incluso algún toque de sirope.

El café, esa bebida universal, se convierte en un ritual personal que cada cliente adapta a su gusto. Sin embargo, según el camarero y creador de contenido Abraham Galera, existe un café que debería considerarse como “el ideal” por encima de todos los demás.

El experto en hostelería fue entrevistado en julio en el pódcast Rompiendo Esquemas (@Rompiendoesquemaspodcast), donde compartió su visión sobre cómo preparar un buen café. Allí, con la naturalidad que le caracteriza, lanzó una afirmación que ha generado debate: “Tú le das a la máquina y le das al café solo, ese es el café ideal para cualquier café”.

La clave para un buen café de máquina

La esencia de esta bebida está precisamente en la sencillez. El camarero explicó que muchas veces los clientes buscan añadidos que disfrazan el sabor real del café, como por ejemplo echar agua para suavizar el sabor,. Sin embargo, cuando en realidad el secreto de un buen resultado está en la cantidad de café.

Según explica la cantidad ideal es la de café solo "porque todo lo que le eches de más, es agua sucia que está cayendo de la cafetera". Estas declaraciones, en las que defiende que la pureza de la preparación es lo que marca la diferencia, han hecho que el vídeo se vuelva viral en Tiktok con más de 85 mil reproducciones.

Qué opinan los comentarios

La publicación, que ya acumula miles de visualizaciones, también ha dado pie a un debate en los comentarios. Muchos usuarios han aprovechado para compartir su conocimiento —y a veces sus dudas— sobre el proceso de extracción y la cafeína. “A más extracción de café, más cafeína tiene”, recordaba un usuario.

Por otro lado, algunos puntualizaban que “un café solo largo tiene más cafeína” o que "un americano, en realidad, no es un café largo, sino un expreso al que se le añade agua caliente". Estas aportaciones reflejan que, más allá de gustos personales, existe un interés real por comprender la técnica detrás de una bebida tan cotidiana.

Por supuesto, no faltaron las opiniones más críticas. Algunos usuarios cuestionaron la autoridad de Abraham, argumentando que “ser camarero no te convierte en experto en cafés”, mientras otros defendieron su explicación con entusiasmo: “Perfectamente explicado”. También hubo quienes ironizaron experiencias personales en bares, como llenar en exceso los cafés con hielo, dejando la bebida “aguada”.