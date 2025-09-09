Cerveza y 'El verano en que me enamoré': el bar 'deportivo' de NY que reúne cada miércoles a las fans de la serie de moda

Sin ánimo de hacer spoiler a nadie, quedan pocos días para conocer con cuál de los hermanos se quedará Belly para cerrar el verano en que tuvo a medio mundo enganchado a su historia. 'El verano en que me enamoré' llega a su fin y en esta recta final, que Prime Video ha decidido emitir semanalmente a la antigua usanza, la expectación por qué sucederá en cada nuevo capítulo ha llevado a muchas de sus fans a reunirse en un bar de Nueva York para seguir la serie en comunidad con otras seguidoras.

El 'Blue Haven', un 'garito' ubicado en la calle Houston, entre Greenwich Village y el famoso SoHo neoyorkino se ha convertido cada miércoles en la sede del fenómeno 'girlhood'. Este gastropub moderno, que se define en su web como "un bar deportivo de alta gama" es ahora el sitio favorito de las chicas que viven en la zona y que quieren ver semanalmente cómo avanza el triángulo amoroso de Prime entre gritos y sollozos.

Birra en mano, varias seguidoras de 'El verano en que me enamoré' empezaron a subir a Tik Tok la emoción que se vivía en este bar que cada miércoles decidió empezar a emitir el capítulo de esta serie en sus pantallas en lugar de la habitual programación deportiva. Gritos en las escenas de mayor tensión, abucheos, lágrimas y celebraciones... Todo ello se puede apreciar en los diferentes vídeos que el propio bar ha empezado a subir en su cuenta de Tik Tok, donde ya ha confesado que los miércoles se han convertido en su día favorito.

Este fenómeno sin precedentes similares, al menos recientes, ha provocado una oleada de peticiones públicas de reserva para cada miércoles al 'Blue Haven'. El bar, sobrepasado por la situación ha empezado a aclarar en sus redes sociales que todas las mesas están reservadas hasta que acabe la tercera y última temporada de la serie, ofreciendo la barra y el resto del local para seguir el capítulo de pie, siempre y cuando tengan más de 21 años y hagan al menos dos consumiciones.

El 'Blue Haven' responde a las peticiones de reserva de las fans

En cualquier caso, los fans de la serie no deberían preocuparse si quieren sumarse a este fenómeno y ver los dos últimos capítulos en compañía. Quien sabe si, visto el éxito del vecino, nuevos bares 'deportivos' no se sumarán a sustituir los partidos de futbol por 'El verano en que me enamoré' para que los ejércitos 'team Conrad' y 'team Jeremiah' llenen sus locales cada miércoles.