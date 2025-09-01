El CIS hace LA PREGUNTA de si la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla y España habla

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este lunes los resultados de su estudio Turismo y gastronomía (III), del que salen datos tan interesantes como cuánto se gastan los españoles cuando salen a un restaurante (spoiler: de media, entre 15 y 30 euros por cabeza), cuáles son los emblemas de nuestra gastronomía o cómo debe ser la tortilla de patata.

"¿Cree usted que la tortilla española debe hacerse con cebolla o sin cebolla?", plantea el CIS a sus encuestados, que han tenido poca duda.

A esta cuestión 74,9 % ha respondido que debe cocinarse con cebolla, mientras que el 18,9 % piensa que es mejor sin ella.

En la siguiente pregunta, se plantea si se cree que debe hacerse muy hecha y poco hecha, algo en lo que aunque menos, hay bastante coincidencia: el 28,9 % opina es del team muy hecha, mientras que el 53,3 % piensa que poco.

¿De qué equipo eres tú? Si el CIS no te ha preguntado, puedes dejar aquí tu opinión:

