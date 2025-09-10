El método japonés para tender la ropa dentro de casa y que seque más rápido

En cuanto el verano llega a su fin, en algunos hogares toca romperse la cabeza de nuevo para tender la ropa dentro de casa. Lograr extender el tendedero en un espacio en el que no moleste mucho, en el que la ropa no coja olores y, a la inversa, no acabar con olor a humedad en el interior del hogar no siempre es fácil.

Lo que interesa es que la ropa seque cuanto antes, pero a veces la temperatura no acompaña. Para lograrlo, se puede recurrir al método japonés para colocar la ropa en el tendedero.

Como explican desde Directo al paladar, donde citan un truco de la cuenta de YouTube Smart Fox, consiste en colgarla de manera estratégica, de manera de que haya huecos entre las prendas que permitan que el aire circule mejor y, en definitiva, que el proceso sea más eficiente.

La clave es organizar la ropa según su tamaño: "Las prendas grandes —sábanas, toallas, sudaderas— deben ir en los extremos del tendedero".

En la zona media habría que colgar prendas de tamaño mediano y en el centro las pequeñas, como la ropa interior. Aunque quizá pueda resultar extraño acostumbrarse a esta nueva manera de ordenar las prendas, aseguran que hacerlo así permite una mejor circulación del aire entre las prendas.

"El aire fluye, la humedad se disipa y las fibras se mantienen en mejor estado. Una combinación de higiene y durabilidad que se logra con un simple cambio de hábito", destacan en la citada web.

Anconsejan intentar dejar el máximo hueco posible entre ellas, aunque si la lavadora iba muy repleta de ropa eso puede resultar complicado.