El sabor del lejano oeste aterriza en España en forma de hamburguesa

En 2025 Burger King celebró su 50 aniversario en España y, a lo largo de este medio siglo de vida, no ha dejado de innovar y renovar su carta movido por tendencias y gustos.

Ahora, bajo el concepto creativo “El sabor del lejano Oeste, más cerca que nunca”, ha nacido Wild Ranch, una propuesta gastronómica de alta intensidad que bebe directamente del imaginario del lejano Oeste. Su propuesta se construye a partir de una cuidada arquitectura de ingredientes pensada para los amantes de los sabores potentes: un distintivo pan de maíz, la cremosidad de la salsa Ranch, el crujiente del bacon ahumado, cebolla crispy y un elemento diferencial que aporta textura y personalidad: los nachos.

Por supuesto, con su icónica carne a la parrilla o la opción de pollo crujiente, esta nueva receta no solo amplía el menú, sino que conecta directamente con la esencia de la marca, invitando a los consumidores a romper con lo convencional y adentrarse en un territorio donde el sabor es el que dicta las reglas.

Wild Ranch estará disponible en distintos formatos -permitiendo elegir entre una o dos carnes, por ejemplo- y por tiempo limitado en todos los restaurantes Burger King de España, así como a través de sus canales de delivery y AutoKing.

“Con Wild Ranch hemos querido reinterpretar un universo tan icónico como el lejano Oeste y trasladarlo a una receta con una identidad muy marcada. Es una hamburguesa potente, reconocible y diseñada para sorprender”, explica Yvette Altet, directora de Marketing de Burger King España. “Nuestra prioridad sigue siendo ofrecer experiencias memorables y productos de sabor auténtico que refuercen la libertad de elección de nuestros clientes", señala.