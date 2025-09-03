Este es el secreto del mejor puré de patatas del mundo

"Será un humilde acompañamiento, pero pocas preparaciones culinarias producen tanto placer", asegura Mikel Iturriaga de esta 'guarnición' que "en su mejor versión, es cremoso, golosón y amigo de cualquier carne con la que coincida en un plato". Y no es otra cosa que el puré de patata.

Como bien recuerda el periodista experto en gastronomía de El País, la receta más famosa de este plato es la de Joel Robuchon, el chef del famoso restaurante parisino Jamin que llegó a convertirse en el cocinero con más estrellas Michelin y que falleció en 2018.

¿Y qué tenía su famoso puré para convertirse en una referencia gastronómica mundial? La receta es bien sencilla y solo requiere cuatro simples ingredientes: patatas pequeñas, leche, mantequilla y una pizca de sal.

Para cocer las patatas, lo adecuado es colocarlas en el recipiente enteras, sin pelar pero bien lavadas, cubrirlas con agua, añadir sal y dejarlas cocer a fuego lento durante aproximadamente 30 minutos. Basta con introducir un cuchillo y comprobar que está blandita para saber que están listas.

Tras secarlas y pelarlas hay que pasarlas por el pasapuré. Después, se colocan de nuevo en una cazuela a fuego medio y se va añadiendo poco a poco la mantequilla mientras se remueve constantemente.

Y en esta fase precisamente se desvela uno de los secretos de este puré de patata: no dejar de remover la mezcla con una cuchara de madera. Además, la mantequilla debe estar fría para que se integre mejor; en cambio, la leche, que se añade al final, ha de estar calentada previamente y añadirla poco a poco.

¡Y ya estaría listo el delicioso puré de patatas que arrebatará el protagonismo incluso a la mejor carne!